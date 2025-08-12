Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Партизани в Криму виявили, де готуються атаки на Одещину

Партизани в Криму виявили, де готуються атаки на Одещину

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 16:45
Партизани АТЕШ у Криму виявили, де ЗС РФ планують удари по Одещині та півдню України
Авіаційний завод у Севастополі. Фото: АТЕШ

Партизани в Криму розвідали командний пункт, з якого планують атаки на Одеську, Миколаївську та Херсонську області. Ним виявився колишній севастопольський авіаційний завод, який сьогодні належить компанії "Авіакомплект".

Про це повідомляють партизани руху АТЕШ.

Реклама
Читайте також:

Командний пункт у Криму

В Криму партизани провели розвідку колишнього Севастопольського авіаційного заводу, яку місцеві називають "вертольоткою". Зараз це — філія компанії "Авіакомплект", яка вже кілька років активно задіяна у забезпеченні авіації ЗС РФ. Підприємство ремонтує гелікоптери для Міноборони Росії та останнім часом стало найважливішим вузлом військової логістики.

Саме на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу створено командний пункт, через який плануються бойові вильоти на південь України, зокрема й на Одещину.

"За даними наших джерел, туди регулярно прибувають офіцери ВКС РФ із Джанкоя та Ростова-на-Дону. Тут координуються удари, обслуговуються екіпажі, проходять підготовку та відновлення групи гелікоптерів. Наявність такого центру впливає на інтенсивність атак по мирних містах півдня України — Херсону, Миколаєву, Запоріжжю. Це не просто цехи для ремонту — це нервовий центр окупаційної авіації",— йдеться у повідомленні партизанів АТЕШ.

Партизани відзвітували, що передали інформацію щодо персоналу та технічного забезпечення підприємства ЗСУ.

Виявлено пункт, звідки плануються атаки на Одещину — де він - фото 1
Біля заводу в Криму. Фото: АТЕШ
Виявлено пункт, звідки плануються атаки на Одещину — де він - фото 2
Забор об'єкта. Фото: АТЕШ
Виявлено пункт, звідки плануються атаки на Одещину — де він - фото 3
Підприємство у Севастополі. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Криму склалася критична ситуація з водою. А також про знищення РЛС на півострові.

Крим обстріли партизани війна в Україні АТЕШ
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації