Партизани АТЕШ у Криму виявили, де ЗС РФ планують удари по Одещині та півдню України

Авіаційний завод у Севастополі. Фото: АТЕШ

Партизани в Криму розвідали командний пункт, з якого планують атаки на Одеську, Миколаївську та Херсонську області. Ним виявився колишній севастопольський авіаційний завод, який сьогодні належить компанії "Авіакомплект".

Про це повідомляють партизани руху АТЕШ.

Командний пункт у Криму

В Криму партизани провели розвідку колишнього Севастопольського авіаційного заводу, яку місцеві називають "вертольоткою". Зараз це — філія компанії "Авіакомплект", яка вже кілька років активно задіяна у забезпеченні авіації ЗС РФ. Підприємство ремонтує гелікоптери для Міноборони Росії та останнім часом стало найважливішим вузлом військової логістики.

Саме на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу створено командний пункт, через який плануються бойові вильоти на південь України, зокрема й на Одещину.

"За даними наших джерел, туди регулярно прибувають офіцери ВКС РФ із Джанкоя та Ростова-на-Дону. Тут координуються удари, обслуговуються екіпажі, проходять підготовку та відновлення групи гелікоптерів. Наявність такого центру впливає на інтенсивність атак по мирних містах півдня України — Херсону, Миколаєву, Запоріжжю. Це не просто цехи для ремонту — це нервовий центр окупаційної авіації",— йдеться у повідомленні партизанів АТЕШ.

Партизани відзвітували, що передали інформацію щодо персоналу та технічного забезпечення підприємства ЗСУ.

Біля заводу в Криму. Фото: АТЕШ

Забор об'єкта. Фото: АТЕШ

Підприємство у Севастополі. Фото: АТЕШ

