У Криму найсильніша посуха за пів століття - що робити та хто винен

Посуха у Криму. Фото ілюстративне: Олексій Павлюшак

У Криму зафіксовано найсильнішу посуху за останні півстоліття. Через нестачу води деякими водосховищами вже не можна користуватись, однак окупаційна адміністрація жодних заходів не вживає.

Про це повідомляють журналісти видання Кримський вітер, посилаючись на дані місцевих синоптиків.

Реклама

Читайте також:

Посуха століття

Загалом у Криму 23 водосховища, 15 з яких поповнюються природним шляхом. За даними синоптиків, Сімферопольське водосховище зараз наповнене на 52%, а Чорноріченське — лише на 34%.

У Партизанському водосховищі ситуація виявилася ще гіршою. Воно заповнене лише на 26%, через що брати з нього воду тепер не можна взагалі. Синоптики пояснюють таке явище недостатньою кількістю опадів.

"Синоптики кажуть: минулого року випало 50% опадів від норми, а цього року — лише 30%. Попередній посушливий період був 7 років тому, і в Криму воду тоді подавали за графіком", — йдеться у повідомленні журналістів "Кримського вітру".

Окрім водосховищ, які живлять міста Криму водою, вже пересихають і підземні джерела. Таким чином мешканці півострова вже зараз стикаються із серйозними проблемами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на вулицях Криму вже ставлять бочки з водою. А також про враження РЛС у на півострові.