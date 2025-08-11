Видео
Крым без воды — ситуация на полуострове критическая

Крым без воды — ситуация на полуострове критическая

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 15:05
В Крыму сильнейшая засуха за полвека - что делать и кто виноват
Засуха в Крыму. Фото иллюстративное: Алексей Павлюшак

В Крыму зафиксирована сильнейшая засуха за последние полвека. Из-за недостатка воды некоторыми водохранилищами уже нельзя пользоваться, однако оккупационная администрация никаких мер не принимает.

Об этом сообщают журналисты издания Крымский ветер, ссылаясь на данные местных синоптиков.

Реклама
Читайте также:

Засуха века

Всего в Крыму 23 водохранилища, 15 из которых пополняются естественным путем. По данным синоптиков, Симферопольское водохранилище сейчас наполнено на 52%, а Чернореченское — лишь на 34%.

В Партизанском водохранилище ситуация оказалась еще хуже. Оно заполнено лишь на 26%, из-за чего брать из него воду теперь нельзя вообще. Синоптики объясняют такое явление недостаточным количеством осадков.

"Синоптики говорят: в прошлом году выпало 50% осадков от нормы, а в этом году — только 30%. Предыдущий засушливый период был 7 лет назад, и в Крыму воду тогда подавали по графику", — говорится в сообщении журналистов "Крымского ветра".

Кроме водохранилищ, которые питают города Крыма водой, уже пересыхают и подземные источники. Таким образом жители полуострова уже сейчас сталкиваются с серьезными проблемами.

Напомним, недавно мы писали о том, что на улицах Крыма уже ставят бочки с водой. А также о поражении РЛС на полуострове.

