Встреча на Аляске - нейтралитет Турции к РФ, логистика Черного моря Украины

Турецкий военный корабль. Фото:Reuters

Черноморский регион снова в центре внимания: российская пропаганда все активнее "прошивает" Одессу, Николаев и Херсон в свой исторический миф, а Турция держит осторожное равновесие между экономикой и безопасностью. Для Украины это — не теория, а реальные риски для портов, коридоров и помощи. Вопрос один: как совместить информационное давление Кремля и "прагматическую нейтральность" Анкары в один прогноз для всего Причерноморья.

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с политическим экспертом Андреем Бахметьевым.

Реклама

Читайте также:

Кремль "сакрализирует" Одессу

В информационных кампаниях Москва ищет "великую историю", оправдывающую агрессию как якобы "возвращение своего". Так работает мобилизация внутренней аудитории: мифы вытесняют факты, а география превращается в инструмент давления. В итоге названия украинских городов звучат чаще — как часть легенды, а не реальности.

"Сакрализация для внутренней аудитории, потому что они, опять же там, Путин очень любит цельную историю. Он рассказывает и Трампу, и европейским политикам рассказывает историю. Здесь то же самое, их пропагандисты работают во внутренней аудитории, показывая, что Николаев и Одесса — это исторически российские города, которые были образованы, построены, развиты во времена Екатерины II, поэтому Россия имеет полное право на эти города. Поэтому это больше всего, чем работа у внутренней аудитории", — отмечает политический эксперт.

Политолог о работе на внутреннюю аудиторию. Фото: Новини.LIVE

Такие нарративы не меняют международного права, но подпитывают давление на Черноморье: информационный шум поддерживает военные угрозы портам, логистике и судоходству. Для Украины вывод прост: готовиться не только к обороне на земле, но и к долгой борьбе за смыслы.

Турция на паузе

Анкара берет паузу там, где другие делают заявления, — прежде всего из-за денег, рынков и уязвимой лиры. Туризм, экспорт и энергетика заставляют считать каждый шаг; в таких условиях резкие решения легко бьют по внутренней стабильности. Поэтому звучит прагматизм, а не лозунги.

"Один из факторов — экономический — это большое количество туристов, это рынок сбыта для турецких товаров, потому что сегодня мы видим, что в Турции также есть проблемы с лирой, в Турции проблемы с инфляцией, есть экономические проблемы", — объясняет спикер.

Спикер о нейтралитете Турции. Фото: Новини.LIVE

Этот экономический расчет объясняет осторожность риторики и желание сохранить каналы со всеми. Для Киева это означает: возможны точечные решения по морским коридорам и логистике, но без резких публичных антироссийских жестов со стороны Анкары.

Баланс безопасности

К экономике добавляется сложная региональная карта — Сирия, обострение с Израилем и постоянный поиск буферов безопасности. Турция играет на нескольких досках сразу, поэтому избегает шагов, сжигающих мосты, — даже когда это выглядит как "нейтралитет".

"И военно-политический — это отношения Турции и Израиля. Поскольку мы знаем, у Нетаньяху есть давние и дружеские отношения с Путиным. Это было и во время, когда был у власти в Сирии, режим Асада. И сегодня мы видим, что Израиль не устраивает тот режим, который сегодня установился на территории Турции. Они постоянно заявляют и говорят о том, что они хотят создавать буферную зону. У Израиля очень натянутые отношения с Турцией. И поэтому очевидно, что для Эрдогана сегодня выгодно поддерживать отношения для того, чтобы пытаться сбалансировать ситуацию и получить больше бенефитов", — отмечает политолог Андрей Бахметьев.

Эксперт о балансе Анкары. Фото: Новини.LIVE

В этом балансе Анкара стремится сохранять вес посредника: когда нужны договоренности по судоходству, зерновым маршрутам или гуманитарным вопросам, Турция полезна именно благодаря открытым каналам. От нее стоит ждать не деклараций, а рабочих механизмов.

Общая рамка для Причерноморья

Одесское направление — это порты, экспорт и само присутствие Украины в Черном море. Турецкое — это проливы, правила прохода и возможность договариваться. Вместе это один пазл: чем громче Кремль "сакрализирует" Одессу, Николаев и Херсон, тем важнее, чтобы морские маршруты работали, а союзническая логистика не останавливалась. Когда экономика совмещена с безопасностью, пропаганда ослабевает. Черное море — место, где сходятся интересы многих игроков. Кремль раскручивает мифы, Турция взвешивает риски на нескольких направлениях. Для Украины главное — держать присутствие в море, способность портов и прямые каналы с Анкарой. Меньше громких слов — больше рабочих решений для всего региона.

Ранее мы писали о том, что Трамп будет требовать от Путина на переговорах, а также о проверке контроля над Черным морем.