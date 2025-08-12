Очільник ГУР Буданов провів інспекцію у Чорному морі - яким чином

Нагородження на Зміїному. Фото: Головне управління розвідки України

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов проінспектував позиції ЗСУ на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі. Крім того, разом з військовими голова ГУР вшанував пам'ять загиблих захисників акваторії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Реклама

Читайте також:

Перевірка Сил оборони у Чорному морі

Керівник Воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії. Зокрема, й так званих "вишок Бойка" — газодобувних платформ, які внаслідок успішних операцій військових перейшли під контроль України.

Службовці вшанували пам’ять воїнів, полеглих під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод.

"Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба з агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові ― згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив ― лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває", ― сказав очільник ГУР України Кирило Буданов.

Крім того, відбулось нагородження бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура" за проявлений професіоналізм і хоробрість під час виконання операцій у Чорному морі.

Перевірка у морі. Фото: Головне управління розвідки України

Кирило Буданов на Зміїному. Фото: Головне управління розвідки України

Нагородження розвідників. Фото: Головне управління розвідки України

Звільнення Зміїного

Внаслідок регулярних атак доля ЗС РФ на Зміїному була вирішена. Вночі проти 30 червня 2022 року внаслідок проведеного етапу військової операції росіяни після 126-денної окупації з поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Для Росії це означало втрату контролю над частиною акваторії Чорного моря. Крім того, того ж дня над півостровом ЗСУ ще й встигли збити ворожий гелікоптер.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про особисте життя Кирила Буданова. А також про те, яким чином можна доєднатися до ГУР.