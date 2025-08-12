Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кирило Буданов на Одещині — що інспектував голова ГУР

Кирило Буданов на Одещині — що інспектував голова ГУР

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 14:02
Очільник ГУР Буданов провів інспекцію у Чорному морі - яким чином
Нагородження на Зміїному. Фото: Головне управління розвідки України

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов проінспектував позиції ЗСУ на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі. Крім того, разом з військовими голова ГУР вшанував пам'ять загиблих захисників акваторії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Реклама
Читайте також:

Перевірка Сил оборони у Чорному морі

Керівник Воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії. Зокрема, й так званих "вишок Бойка" — газодобувних платформ, які внаслідок успішних операцій військових перейшли під контроль України.

Службовці вшанували пам’ять воїнів, полеглих під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод.

"Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба з агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові ― згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив ― лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває", ― сказав очільник ГУР України Кирило Буданов. 

Крім того, відбулось нагородження бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура" за проявлений професіоналізм і хоробрість під час виконання операцій у Чорному морі.

Інспекція захисту акваторії — що робив Кирило Буданов на Одещині - фото 1
Перевірка у морі. Фото: Головне управління розвідки України
Інспекція захисту акваторії — що робив Кирило Буданов на Одещині - фото 2
Кирило Буданов на Зміїному. Фото: Головне управління розвідки України
Інспекція захисту акваторії — що робив Кирило Буданов на Одещині - фото 3
Нагородження розвідників. Фото: Головне управління розвідки України

Звільнення Зміїного

Внаслідок регулярних атак доля ЗС РФ на Зміїному була вирішена. Вночі проти 30 червня 2022 року внаслідок проведеного етапу військової операції росіяни після 126-денної окупації з поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Для Росії це означало втрату контролю над частиною акваторії Чорного моря. Крім того, того ж дня над півостровом ЗСУ ще й встигли збити ворожий гелікоптер.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про особисте життя Кирила Буданова. А також про те, яким чином можна доєднатися до ГУР.

Одеса Чорне море Новини Одеси Кирило Буданов острів Зміїний
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації