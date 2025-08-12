Яку загрозу для довкілля несуть міни РФ у Чорному морі

Міна на березі Одещини із гідробіонтами. Фото: Нацпарк "Тузлівські лимани"

Ще до початку повномасштабного вторгнення, росіяни перекрили судноплавство в Чорному морі і скинули біля тисячи протикорабельних мін, особливо в Півічно-Західної частині акваторії. Від цих вибухонебезпечних предметів іноді страждають не тільки люди, але й морське біорізномаїття.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв у соцмережі.

Міни як загроза довкіллю

Деякі з протикорабельних мін, які росіяни скидали у Чорне море діставалися берегів Болгарії та Румунії у 2022-2024 рр, де їх знешкоджували. Але знайно більше їх прибило до узбережжя Одещини.

За словами еколога Івана Русєва, з 24 лютого 2022 року до теперішнього часу на береги нацпарку "Тузлівські лимани" викинуло не меньше 18 мін. Військові мінери знешкоджували їх шляхом підриву. Фахівці кажуть: кожен, навіть контрольований вибух несе загибель тисячам гідробіонтів.

"Коли військові готують міну для знишкодження, перед ії підривом іноді нам дозволяють зібрати наукову інформацію по молюскам і іншим гідробіонтам, які тимчасово оселилися на неї. На одній такій міні діаметром у півметра і длиною до 1 м там поселяється тисяч гідробіонтів серед якіх мідії, мітілястер витягнуті, рачки баля́нуси, або морські жолуді. Після підриву міни, на піску не залишається нічого живого, а перелякані птахи нацпарку розлітаються далеко далеко від місця вибуху",— йдеться у повідомленні еколога Івана Русєва.

Міна у Нацпарку. Фото: Нацпарк "Тузлівські лимани"

Мідії на міні. Фото: Нацпарк "Тузлівські лимани"

Додамо, збитки природі України від війни вже сягнули, за даними Міндовкілля, 108 мільярдів гривень.

