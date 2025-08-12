Видео
Главная Одесса Мины у берегов Одесчины — как уничтожается фауна Черного моря

Мины у берегов Одесчины — как уничтожается фауна Черного моря

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 12:57
Какую угрозу для окружающей среды несут мины РФ в Черном море
Мина на берегу Одесской области с гидробионтами. Фото: Нацпарк "Тузловские лиманы"

Еще до начала полномасштабного вторжения россияне перекрыли судоходство в Черном море и сбросили около тысячи противокорабельных мин, особенно в северо-западной части акватории. От этих взрывоопасных предметов иногда страдают не только люди, но и морское биоразнообразие.

Об этом сообщает эколог Иван Русев в соцсети.

Читайте также:

Мины как угроза окружающей среде

Некоторые из противокорабельных мин, которые россияне сбрасывали в Черное море, добирались до берегов Болгарии и Румынии в 2022-2024 годах, где их обезвреживали. Но гораздо больше их прибило к побережью Одесской области.

По словам эколога Ивана Русева, с 24 февраля 2022 года до настоящего времени на берега нацпарка "Тузловские лиманы" выбросило не менее 18 мин. Военные минеры обезвреживали их путем подрыва. Специалисты говорят: каждый, даже контролируемый, взрыв несет гибель тысячам гидробионтов.

"Когда военные готовят мину для уничтожения, перед ее подрывом иногда нам позволяют собрать научную информацию по моллюскам и другим гидробионтам, которые временно поселились на ней. На одной такой мине диаметром в полметра и длиной до 1 м там поселяется тысяч гидробионтов, среди которых мидии, митилястеры вытянутые, рачки баля́нусы, или морские желуди. После подрыва мины на песке не остается ничего живого, а перепуганные птицы нацпарка разлетаются далеко от места взрыва", — говорится в сообщении эколога Ивана Русева.

Нет описания фото.
Мина в Нацпарке. Фото: Нацпарк "Тузловские лиманы"
Нет описания фото.
Мидии на мине. Фото: Нацпарк "Тузловские лиманы"

Добавим, ущерб природе Украины от войны уже достиг, по данным Миндовкилля, 108 миллиардов гривен.

Напомним, недавно мы писали о гниении водорослей в Одесской области. А также о том, почему регион теряет побережье.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы мины
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
