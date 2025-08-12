Видео
Главная Одесса Кирилл Буданов на Одесчине — что инспектировал глава ГУР

Кирилл Буданов на Одесчине — что инспектировал глава ГУР

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 14:02
Глава ГУР Буданов провел инспекцию в Черном море - каким образом
Награждение на Змеином. Фото: Главное управление разведки Украины

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов проинспектировал позиции ВСУ на Змеином и газодобывающих платформах в Черном море. Кроме того, вместе с военными глава ГУР почтил память погибших защитников акватории.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Читайте также:

Проверка Сил обороны в Черном море

Руководитель Военной разведки проинспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории. В том числе и так называемых "вышек Бойко" — газодобывающих платформ, которые в результате успешных операций военных перешли под контроль Украины.

Служащие почтили память воинов, павших при освобождении Змеиного и украинских территориальных вод.

"Честь бойцам ГУР и всех Сил безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру — сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага. Кто бы что ни говорил — только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается", — сказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

Кроме того, состоялось награждение бойцов ГУР из "Спецподразделения Тимура" за проявленный профессионализм и храбрость во время выполнения операций в Черном море.

Инспекция защиты акватории — что делал Кирилл Буданов на Одесчине - фото 1
Проверка в море. Фото: Главное управление разведки Украины
Инспекция защиты акватории — что делал Кирилл Буданов на Одесчине - фото 2
Кирилл Буданов на Змеином. Фото: Главное управление разведки Украины
Инспекция защиты акватории — что делал Кирилл Буданов на Одесчине - фото 3
Награждение разведчиков. Фото: Главное управление разведки Украины

Освобождение Змеиного

В результате регулярных атак судьба ВС РФ на Змеином была решена. В ночь на 30 июня 2022 года в результате проведенного этапа военной операции россияне после 126-дневной оккупации со спешкой эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Для России это означало потерю контроля над частью акватории Черного моря. Кроме того, в тот же день над полуостровом ВСУ еще и успели сбить вражеский вертолет.

Напомним, недавно мы писали о личной жизни Кирилла Буданова. А также о том, каким образом можно присоединиться к ГУР.

Одесса Черное море Новости Одессы Кирилл Буданов остров Змеиный
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
