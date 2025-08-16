Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни у Криму готуються до відбиття атаки — на які об'єкти

Росіяни у Криму готуються до відбиття атаки — на які об'єкти

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 11:40
ЗС РФ бояться атаки ЗСУ на Графську та Круглу бухти у Криму, - АТЕШ
Бухта у Криму. Фото: АТЕШ

Росіяни посилили охорону та зосередили численні системи ППО в районах Круглої та Графської бухт Севастополя. Ці важливі логістичні вузли забезпечують оперативність ЗС РФ у Чорноморському регіоні, тому противник побоюється ударів по них з боку ЗСУ.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

Реклама
Читайте також:

Заходи безпеки біля Круглої бухти

У районі Круглої бухти у Криму партизани зафіксували мобільні групи російських військових із великокаліберними кулеметами, які чергують позмінно. Їхнє завдання — відбиття можливих атак українських морських дронів та збиття БпЛА. Підвищені заходи безпеки пов'язані з високою вразливістю так званої філії ФГУП "Авіакомплект", яка розташована неподалік та перетворилася на ключовий логістичний вузол (колишній Севастопольський авіаційний завод). Саме на території цього підприємства координуються бойові вильоти, зокрема й на південь України, та обслуговуються вертольоти.

None - фото 1
Кругла бухта. Фото: АТЕШ

Охорона Графської бухти

Графська бухта у Криму використовується для базування та ремонту військової техніки, включаючи десантні засоби. Тут зосереджено боєкомплект та паливно-мастильні матеріали ЗС РФ.

Крім того, Графська бухта є вузлом для перекидання особового складу та техніки для російських військ у Чорноморському регіоні. Посилення охорони, заходів безпеки та активне застосування систем ППО свідчать про те, що противник дуже боїться його ураження.

None - фото 2
Графська бухта. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, де саме в Криму готуються атаки на південь України. А також про знищення РЛС на півострові дроном.

Одеса Крим Новини Одеси війна в Україні атака
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації