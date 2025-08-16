ЗС РФ бояться атаки ЗСУ на Графську та Круглу бухти у Криму, - АТЕШ

Бухта у Криму. Фото: АТЕШ

Росіяни посилили охорону та зосередили численні системи ППО в районах Круглої та Графської бухт Севастополя. Ці важливі логістичні вузли забезпечують оперативність ЗС РФ у Чорноморському регіоні, тому противник побоюється ударів по них з боку ЗСУ.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

Реклама

Читайте також:

Заходи безпеки біля Круглої бухти

У районі Круглої бухти у Криму партизани зафіксували мобільні групи російських військових із великокаліберними кулеметами, які чергують позмінно. Їхнє завдання — відбиття можливих атак українських морських дронів та збиття БпЛА. Підвищені заходи безпеки пов'язані з високою вразливістю так званої філії ФГУП "Авіакомплект", яка розташована неподалік та перетворилася на ключовий логістичний вузол (колишній Севастопольський авіаційний завод). Саме на території цього підприємства координуються бойові вильоти, зокрема й на південь України, та обслуговуються вертольоти.

Кругла бухта. Фото: АТЕШ

Охорона Графської бухти

Графська бухта у Криму використовується для базування та ремонту військової техніки, включаючи десантні засоби. Тут зосереджено боєкомплект та паливно-мастильні матеріали ЗС РФ.

Крім того, Графська бухта є вузлом для перекидання особового складу та техніки для російських військ у Чорноморському регіоні. Посилення охорони, заходів безпеки та активне застосування систем ППО свідчать про те, що противник дуже боїться його ураження.

Графська бухта. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, де саме в Криму готуються атаки на південь України. А також про знищення РЛС на півострові дроном.