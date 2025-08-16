Відео
Головна Одеса Росіяни змінили тактику атак шахедами — збити їх тепер складніше

Росіяни змінили тактику атак шахедами — збити їх тепер складніше

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 15:25
Нова тактика росіян в атаках дронами шахедами по Україні
Ударний дрон у небі. Фото ілюстративне focus.ua

Росіяни змінили тактику в атаках "шахедами". Тепер ударні дрони РФ летять вище та заходять великими групами, що значно ускладнює їх збиття українською ППО.

Про це в ефірі марафону "Єдині Новини" повідомив тимчасово виконуючий обов'язки командира Батареї Перехоплювачів БпЛА Зенітного ракетного артилерійського дивізіону Денис Городничий.

Читайте також:

Нова тактика атак

Раніше під час атак російські дрони підлітали до цілей по одному та з певним проміжком часу, що дозволяло Силам оборони ефективно їх збивати. Однак зараз тактика застосування цих безпілотників на фронті змінилась.

Тепер бойові дрони атакують ціль великою групою у 6-8 одиниць та підлітають на  висоті понад 3 кілометри. Це значно ускладнює роботу ППО зі збіття цих БпЛА, оскільки не вистачає засобів ураження, кажуть військові.

"Шахеди дуже піднялись по висоті, вони заходять на більш високих коридорах – на висоті більше 3 км. Друга характерна особливість – вони заходять групами, летять "роєм" з 6-8 шахедів. І не вистачає засобів, щоб працювати одночасно по груповій цілі",— каже т.в.о. командира Батареї Перехоплювачів БпЛА Зенітного ракетного артилерійського дивізіону Денис Городничий.

Додамо, лише цієї ночі Силами оборони було збито 61 ворожий БпЛА на 12 локаціях.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни в Криму готуються до відбиття атаки. А також про створення в Україні нового комплексу ППО.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
