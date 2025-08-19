ЗС РФ вдарили балістичною ракетою Іскандер-М по Одещині

Росія атакувала Одещину балістичною ракетою — що відомо
Сьогодні вночі російські війська знову атакували Одещину балістичною ракетою. Крім того, в небі над регіоном була зафіксована активність ворожих дронів — по них працювала ППО.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
Атака на Одещину
Вночі 19 серпня 2025 року російські війська здійснили атаку на Одещину балістичною ракетою. За попередніми даними, ЗС РФ запустили "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму. Постраждалих та жертв внаслідок удару немає.
Додамо, що упродовж минулого дня, 18 серпня, протиповітряною обороною півдня України було знищено один розвідувальний та вісім ударних ворожих дронів.
Загроза балістичного озброєння — що це
Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту.
Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротися з такими цілями.
