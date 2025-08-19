Відео
Росія атакувала Одещину балістичною ракетою — що відомо

Росія атакувала Одещину балістичною ракетою — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 14:15
ЗС РФ вдарили балістичною ракетою Іскандер-М по Одещині
Запуск балістики. Фото ілюстративне: Укрінформ

Сьогодні вночі російські війська знову атакували Одещину балістичною ракетою. Крім того, в небі над регіоном була зафіксована активність ворожих дронів — по них працювала ППО.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

Читайте також:

Атака на Одещину

Вночі 19 серпня 2025 року російські війська здійснили атаку на Одещину балістичною ракетою. За попередніми даними, ЗС РФ запустили "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму. Постраждалих та жертв внаслідок удару немає.

Повідомлення про ракетну атаку. Фото ілюстративне: скріншот повідомлення ПК "Південь"

Додамо, що упродовж минулого дня, 18 серпня, протиповітряною обороною півдня України було знищено один розвідувальний та вісім ударних ворожих дронів.

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту.

Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротися з такими цілями. 

Нагадаємо, нещодавно ми  писали про наслідки атаки на Одещину в ніч проти 18 серпня. А також про те, яким чином ЗС РФ змінили тактику ударів шахедами.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
