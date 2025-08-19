Скільки коштує відпочинок в одеській Ібіці

Одеська Ібіца. Фото ілюстративне: Думська

Відпочинок у популярному клубі "Ibiza" в Одесі виявився далеко не дешевим. За кілька годин гості виклали понад 6 тисяч гривень, і це лише частина з можливих витрат.

Відео з розповіддю відпочивальниці на Ібіці шириться соцмережами.

Відпочинок на Ібіці

За лежаки в Ібіце відпочивальники заплатили по 800 гривень. Сирники коштували 360 грн, а паста з морепродуктами — 680 грн. Також взяли по коктейлю за 250 грн та Айс-латте за 280 гривень. Лимонади також обійшлися у 280 грн, каже авторка відео.

Але найбільше за все жінку здивувала вартість звичайної води — 350 гривень за пляшку. Кальян обійшовся відпочивальникам ще у 1000 гривень. І при всьому цьому, авторка відео оцінила якість ослуговування досить низько.

"Сирники були просто кислі. Або це такий фермерський творог, або вони просто доходили на тій спеці. Паста була смачна, але її було занадто мало як для 680 гривень, навіть горобців не нагодувати. Кальян за 1000 гривень мав аромат дідових шкарпеток. І ще в них така фішка: коли ти даєш готівку вони ніколи тобі не принесуть решту, скільки б її не було. Якщо в чеку 1600 а покладете 2000, то 400 грн ви не отримаєте",— каже авторка відео.

Загалом за 5 годин відпочинку було витрачено 6520 гривень на двох осіб.

