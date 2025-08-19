Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Скільки доведеться заплатити за 5 годин в Одеській Ібіці

Скільки доведеться заплатити за 5 годин в Одеській Ібіці

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 11:14
Скільки коштує відпочинок в одеській Ібіці
Одеська Ібіца. Фото ілюстративне: Думська

Відпочинок у популярному клубі "Ibiza" в Одесі виявився далеко не дешевим. За кілька годин гості виклали понад 6 тисяч гривень, і це лише частина з можливих витрат.

Відео з розповіддю відпочивальниці на Ібіці шириться соцмережами.

Реклама
Читайте також:

Відпочинок на Ібіці

За лежаки в Ібіце відпочивальники заплатили по 800 гривень. Сирники коштували 360 грн, а паста з морепродуктами — 680 грн. Також взяли по коктейлю за 250 грн та Айс-латте за 280 гривень. Лимонади також обійшлися у 280 грн, каже авторка відео.

Але найбільше за все жінку здивувала вартість звичайної води — 350 гривень за пляшку. Кальян обійшовся відпочивальникам ще у 1000 гривень. І при всьому цьому, авторка відео оцінила якість ослуговування досить низько.

"Сирники були просто кислі. Або це такий фермерський творог, або вони просто доходили на тій спеці. Паста була смачна, але її було занадто мало як для 680 гривень, навіть горобців не нагодувати. Кальян за 1000 гривень мав аромат дідових шкарпеток. І ще в них така фішка: коли ти даєш готівку вони ніколи тобі не принесуть решту, скільки б її не було. Якщо в чеку 1600 а покладете 2000, то 400 грн ви не отримаєте",— каже авторка відео.

Загалом за 5 годин відпочинку було витрачено 6520 гривень на двох осіб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відпочинок у Сергіївці у 2025 році. А також про війну за шезлонги на курортах РФ

Одеса відпочинок пляж гроші Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації