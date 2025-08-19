Видео
Сколько придется заплатить за 5 часов в Одесской Ибице

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 11:14
Сколько стоит отдых в одесской Ибице в Одессе
Одесская Ибица. Фото иллюстративное: скриншот с видео на сайте клуба

Отдых в популярном клубе Ibiza в Одессе оказался далеко не дешевым. За несколько часов гости выложили более 6 тысяч гривен, и это лишь часть возможных расходов.

Видео с рассказом отдыхающей на Ибице распространяется по соцсетям.

Отдых на Ибице

За лежаки в Ибице отдыхающие заплатили по 800 гривен. Сырники стоили 360 грн, а паста с морепродуктами — 680 грн. Также взяли по коктейлю за 250 грн и Айс-латте за 280 гривен. Лимонады также обошлись в 280 грн, говорит автор видео.

Но больше всего женщину удивила стоимость обычной воды — 350 гривен за бутылку. Кальян обошелся отдыхающим еще в 1000 гривен. И при всем этом, автор видео оценила качество обслуживания достаточно низко.

"Сырники были просто кислые. Или это такой фермерский творог, или они просто доходили на той жаре. Паста была вкусная, но ее было слишком мало как для 680 гривен, даже воробьев не накормить. Кальян за 1000 гривен имел аромат дедовских носков. И еще у них такая фишка: когда ты даешь наличные они никогда тебе не принесут сдачу, сколько бы ее ни было. Если в чеке 1600 а положите 2000, то 400 грн вы не получите",— говорит автор видео.

Всего за 5 часов отдыха было потрачено 6520 гривен на двух человек.

Одесса отдых пляж деньги Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
