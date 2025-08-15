Відео
На пляжах Одеси і області посилили перевірки — як саме

На пляжах Одеси і області посилили перевірки — як саме

Дата публікації: 15 серпня 2025 16:16
Наслідки після трагедії у Затоці - як проходять посиленні перевірки на пляжах Одещині
Перевірка на пляжі. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

У зв'язку з нещодавньою трагедією в Затоці, на Одещині посили перевірки пляжів на безпекову ситуацію. На зонах відпочинку збільшено кількість патрулів, які обстежують узбережжя та ведуть профілактичні бесіди з людьми.

Про це стало відомо з відповіді Національної поліції на запит Новини.LIVE.

Перевірки на пляжах

У зв'язку з мінною небезпекою та загибелью людей у Затоці, в Одесі і області забезпечено додаткове залучення сил і засобів для охорони публічної безпеки у прибережній зоні Одеси. Йдеться про виставлення  піших нарядів, авто та велопатрулів. Також до несення служби залучили членів громадських формувань, військових Національної Гвардії та Військової Служби Правопорядку.

Службовці здійснюють візуальне спостереження території пляжів та
прибережної зони на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та
морських мін. У разі необхідності — проводять роз’яснювальну роботу і профілактичні бесіди з громадянами щодо небезпеки перебування у воді в недозволених для цього місцях.

У поліції додають, що не всі відпочивальники відносяться до таких заходів з порозумінням.

"Значна частина вказаних громадян, ігноруючи вимоги правоохоронців,
заходять на пляжі та у воду, вчиняють конфліктні ситуації, висловлюють своє невдоволення в бік правоохоронців у зв’язку із порушенням конституційних прав щодо свободи пересування. Крім цього, зазначені громадяни зауважують, що не мають достатньо коштів на відвідування басейнів, де послуги надаються на платній основі",— йдеться у відповіді Нацполіції на запит.

Також територіальними органами здійснюються клопотання до
органів місцевого самоврядування щодо встановлення додаткових інформаційних вказівників щодо мінної небезпеки.

Возможно, это изображение 5 человек
Перевірка на пляжі. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
None - фото 2
Відповідь на запит. Фото: Новини.LIVE

Перевірки міськради

Також перевірки почала і Одеська міська рада. На пляжах, які не відкриті для купання через те що не відповідають вимогам безпеки, сьогодні було проведено перевірки управління інженерного захисту. У разі виявлення зон відпочинку, які працюють без дозволу, складалися відповідні акти на орендарів.

"У разі виявлення роботи пляжу без дозволу складаються акти, викликається поліція, і документи передаються до районної та обласної військової адміністрацій для подальших дій. Заходи щодо недопуску громадян на такі ділянки ухвалює саме обласна та районна військова адміністрації. Зі свого боку, міська рада в межах повноважень і договорів з орендарями може ініціювати розірвання угод у судовому порядку",— каже начальник відділу інженерного захисту території та розвитку узбережжя Ярослав Богаченко.

Де купатися можна

На Одещині є 32 зони для безпечного купання (30 з них в обласному центрі, і по одному пляжу в Чорноморську та Приморському). В обласному центрі відкриті для відвідування:

  • "Паблік"
  • "Андерхілл"
  •  "Ліберті"
  • "Ібіца"
  • "Варадеро"
  • "Кораблик"
  • "Ківі"
  • 5 ділянок "Соло Біч"
  • Пляж "Кокос"
  • 2 зони між траверсами №14 і №15 пляжу "Золотий берег"
  • Ланжерон
  • "Центральний міський пляж",
  • інклюзивний "Безмежі"
  • "Калетон",
  • "Буфеті на Малому Фонтані",
  • "Гранд Петтін",
  • "Ітаці",
  • "Кубі",
  • "Сігал Біч"
  • та "Паблік",
  • Курортний
  • "Чайка".
  • Red Line 
  • Портофіно
  • Курортний 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові подробиці вибуху мін на Одещині. А також про те, що Затока наразі взагалі закрита для купання.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси міни
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
