Последствия после трагедии в Затоке – как проходят усиленные проверки на пляжах Одесчины

Проверка на пляже. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В связи с недавней трагедией в Затоке, в Одесской области усилили проверки пляжей на предмет ситуации с безопасностью. На зонах отдыха увеличено количество патрулей, которые обследуют побережье и ведут профилактические беседы с людьми.

Об этом стало известно из ответа Национальной полиции на запрос Новини.LIVE.

Проверки на пляжах

В связи с минной опасностью и гибелью людей в Затоке, в Одессе и области обеспечено дополнительное привлечение сил и средств для охраны публичной безопасности в прибрежной зоне. Речь идет о выставлении пеших нарядов, авто и велопатрулей. Также к несению службы привлекли членов общественных формирований, военных Национальной Гвардии и Военной Службы Правопорядка.

Служащие осуществляют визуальное наблюдение территории пляжей и прибрежной зоны на предмет наличия взрывоопасных предметов и

морских мин. В случае необходимости — проводят разъяснительную работу и профилактические беседы с гражданами об опасности пребывания в воде в неположенных для этого местах.

В полиции добавляют, что не все отдыхающие относятся к таким мерам с пониманием.

"Значительная часть указанных граждан, игнорируя требования правоохранителей, заходят на пляжи и в воду, совершают конфликтные ситуации, выражают свое недовольство в сторону правоохранителей в связи с нарушением конституционных прав относительно свободы передвижения. Кроме этого, указанные граждане отмечают, что не имеют достаточно средств на посещение бассейнов, где услуги предоставляются на платной основе",— говорится в ответе Нацполиции на запрос.

Также территориальными органами осуществляются ходатайства в

органы местного самоуправления по установлению дополнительных информационных указателей касательно минной опасности.

Ответ на запрос. Фото: Новини.LIVE

Проверки горсовета

Также проверки начал и Одесский городской совет. На пляжах, которые не открыты для купания из-за того, что не отвечают требованиям безопасности, сегодня были проведены проверки управления инженерной защиты. В случае обнаружения зон отдыха, работающих без разрешения, составлялись соответствующие акты на арендаторов.

"В случае обнаружения работы пляжа без разрешения составляются акты, вызывается полиция, и документы передаются в районную и областную военную администрации для дальнейших действий. Мероприятия по недопуску граждан на такие участки принимает именно областная и районная военная администрации. Со своей стороны, городской совет в пределах полномочий и договоров с арендаторами может инициировать разбирательство",— говорит начальник отдела инженерной защиты территории и развития побережья Ярослав Богаченко.

Где купаться можно

В Одесской области есть 32 зоны для безопасного купания (30 из них в областном центре, и по одному пляжу в Черноморске и Приморском). В областном центре открыты для посещения:

"Паблик"

"Андерхилл"

"Либерти"

"Ибица"

"Варадеро"

"Кораблик"

"Киви"

5 участков "Соло Бич"

Пляж "Кокос"

2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег"

Ланжерон

"Центральный городской пляж",

инклюзивный "Бескрайний"

"Калетон",

"Буфете на Малом Фонтане",

"Гранд Петтин",

"Итаке",

"Куби",

"Сигал Бич"

и "Паблик",

Курортный

"Чайка".

Red Line

Портофино

Курортный

