Последствия после трагедии в Затоке – как проходят усиленные проверки на пляжах Одесчины

На пляжах Одессы и области усилили проверки — как именно
В связи с недавней трагедией в Затоке, в Одесской области усилили проверки пляжей на предмет ситуации с безопасностью. На зонах отдыха увеличено количество патрулей, которые обследуют побережье и ведут профилактические беседы с людьми.
Об этом стало известно из ответа Национальной полиции на запрос Новини.LIVE.
Проверки на пляжах
В связи с минной опасностью и гибелью людей в Затоке, в Одессе и области обеспечено дополнительное привлечение сил и средств для охраны публичной безопасности в прибрежной зоне. Речь идет о выставлении пеших нарядов, авто и велопатрулей. Также к несению службы привлекли членов общественных формирований, военных Национальной Гвардии и Военной Службы Правопорядка.
Служащие осуществляют визуальное наблюдение территории пляжей и прибрежной зоны на предмет наличия взрывоопасных предметов и
морских мин. В случае необходимости — проводят разъяснительную работу и профилактические беседы с гражданами об опасности пребывания в воде в неположенных для этого местах.
В полиции добавляют, что не все отдыхающие относятся к таким мерам с пониманием.
"Значительная часть указанных граждан, игнорируя требования правоохранителей, заходят на пляжи и в воду, совершают конфликтные ситуации, выражают свое недовольство в сторону правоохранителей в связи с нарушением конституционных прав относительно свободы передвижения. Кроме этого, указанные граждане отмечают, что не имеют достаточно средств на посещение бассейнов, где услуги предоставляются на платной основе",— говорится в ответе Нацполиции на запрос.
Также территориальными органами осуществляются ходатайства в
органы местного самоуправления по установлению дополнительных информационных указателей касательно минной опасности.
Проверки горсовета
Также проверки начал и Одесский городской совет. На пляжах, которые не открыты для купания из-за того, что не отвечают требованиям безопасности, сегодня были проведены проверки управления инженерной защиты. В случае обнаружения зон отдыха, работающих без разрешения, составлялись соответствующие акты на арендаторов.
"В случае обнаружения работы пляжа без разрешения составляются акты, вызывается полиция, и документы передаются в районную и областную военную администрации для дальнейших действий. Мероприятия по недопуску граждан на такие участки принимает именно областная и районная военная администрации. Со своей стороны, городской совет в пределах полномочий и договоров с арендаторами может инициировать разбирательство",— говорит начальник отдела инженерной защиты территории и развития побережья Ярослав Богаченко.
Где купаться можно
В Одесской области есть 32 зоны для безопасного купания (30 из них в областном центре, и по одному пляжу в Черноморске и Приморском). В областном центре открыты для посещения:
- "Паблик"
- "Андерхилл"
- "Либерти"
- "Ибица"
- "Варадеро"
- "Кораблик"
- "Киви"
- 5 участков "Соло Бич"
- Пляж "Кокос"
- 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег"
- Ланжерон
- "Центральный городской пляж",
- инклюзивный "Бескрайний"
- "Калетон",
- "Буфете на Малом Фонтане",
- "Гранд Петтин",
- "Итаке",
- "Куби",
- "Сигал Бич"
- Курортный
- "Чайка".
- Red Line
- Портофино
Напомним, недавно мы писали о новых подробностях взрыва мин в Одесской области. А также о том, что Затока сейчас вообще закрыта для купания.
