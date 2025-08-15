Відео
Головна Одеса Нові подробиці вибуху мін у Затоці, що на Одещині

Нові подробиці вибуху мін у Затоці, що на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 14:45
Вибух мін у Затоці - що відомо про загиблого чоловіка
Пляж у Затоці. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

Чоловік, який пыдырвався на міні на Одещині 10 серпня, заплив більше ніж на 100 метрів від берега. Крім того, того ж дня в Затоці втратили життя ще двоє відпочивальників, а один отримав поранення та був доставлений до лікарні. 

Про це стало відомо з відповіді Національної поліції на запит Новини.LIVE.

Читайте також:

Подробиці трагедії

Чоловік, який загинув в Кароліно-Бугазькій ОТГ на очах у своїх дітей, заплив на глибину приблизно 100 м від берега. Саме там він і натрапив на підводну міну, яка здетонувала.

Того ж дня в Затоці на міні підірвалися двоє відпочивальників з Білгорода-Дністровського. Ще одна людина внаслідок вибуху отримала поранення, її доставили до міської багатопрофільної лікарні з діагнозом мінно-вибухова травма.

Поліція відкрила справи

На даний час правоохоронцями відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство з приміткою нещасний випадок).

Додамо, загалом протягом 2025 року під час купання в морі на Одещині від мін загинули п'ятеро осіб. А за весь період повномасштабного вторгнення таких випадків було вже 9.

None - фото 1
Відповідь на запит Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Відповідь Нацполіції. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Затоці купатися не можна. А також про те, як виглядав пляж через день після загибелі людей.

Одеса трагедія пляж Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
