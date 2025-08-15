Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новые подробности взрыва мин в Затоке на Одесчине

Новые подробности взрыва мин в Затоке на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 14:45
Взрыв мин в Затоке - что известно о погибшем мужчине
Пляж в Затоке. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

Мужчина, который подорвался на мине в Одесской области 10 августа, заплыл более 100 метров от берега. Кроме того, в тот же день в Затоке потеряли жизнь еще двое отдыхающих, а один получил ранения и был доставлен в больницу.

Об этом стало известно из ответа Национальной полиции на запрос Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Подробности трагедии

Мужчина, который погиб в Каролино-Бугазской ОТГ на глазах у своих детей, заплыл на глубину примерно 100 м от берега. Именно там он и наткнулся на подводную мину, которая сдетонировала.

В тот же день в Затоке на мине подорвались двое отдыхающих из Белгорода-Днестровского. Еще один человек в результате взрыва получил ранения, его доставили в городскую многопрофильную больницу с диагнозом минно-взрывная травма.

Полиция открыла дела

В настоящее время правоохранителями открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство с пометкой несчастный случай).

Добавим, всего в течение 2025 года во время купания в море в Одесской области от мин погибли пять человек. А за весь период полномасштабного вторжения таких случаев было уже 9.

None - фото 1
Ответ на запрос Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Ответ Нацполиции. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, что в Затоке купаться нельзя. А также о том, как выглядел пляж через день после гибели людей.

Одесса трагедия пляж Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации