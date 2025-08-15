Взрыв мин в Затоке - что известно о погибшем мужчине

Пляж в Затоке. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

Мужчина, который подорвался на мине в Одесской области 10 августа, заплыл более 100 метров от берега. Кроме того, в тот же день в Затоке потеряли жизнь еще двое отдыхающих, а один получил ранения и был доставлен в больницу.

Об этом стало известно из ответа Национальной полиции на запрос Новини.LIVE.

Подробности трагедии

Мужчина, который погиб в Каролино-Бугазской ОТГ на глазах у своих детей, заплыл на глубину примерно 100 м от берега. Именно там он и наткнулся на подводную мину, которая сдетонировала.



В тот же день в Затоке на мине подорвались двое отдыхающих из Белгорода-Днестровского. Еще один человек в результате взрыва получил ранения, его доставили в городскую многопрофильную больницу с диагнозом минно-взрывная травма.

Полиция открыла дела

В настоящее время правоохранителями открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство с пометкой несчастный случай).

Добавим, всего в течение 2025 года во время купания в море в Одесской области от мин погибли пять человек. А за весь период полномасштабного вторжения таких случаев было уже 9.

Ответ на запрос Новини.LIVE.

Ответ Нацполиции.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Затоке купаться нельзя. А также о том, как выглядел пляж через день после гибели людей.