Взрыв мин в Затоке - что известно о погибшем мужчине

Новые подробности взрыва мин в Затоке на Одесчине
Мужчина, который подорвался на мине в Одесской области 10 августа, заплыл более 100 метров от берега. Кроме того, в тот же день в Затоке потеряли жизнь еще двое отдыхающих, а один получил ранения и был доставлен в больницу.
Об этом стало известно из ответа Национальной полиции на запрос Новини.LIVE.
Подробности трагедии
Мужчина, который погиб в Каролино-Бугазской ОТГ на глазах у своих детей, заплыл на глубину примерно 100 м от берега. Именно там он и наткнулся на подводную мину, которая сдетонировала.
В тот же день в Затоке на мине подорвались двое отдыхающих из Белгорода-Днестровского. Еще один человек в результате взрыва получил ранения, его доставили в городскую многопрофильную больницу с диагнозом минно-взрывная травма.
Полиция открыла дела
В настоящее время правоохранителями открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство с пометкой несчастный случай).
Добавим, всего в течение 2025 года во время купания в море в Одесской области от мин погибли пять человек. А за весь период полномасштабного вторжения таких случаев было уже 9.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Затоке купаться нельзя. А также о том, как выглядел пляж через день после гибели людей.
