Взрыв в Одесской области — пострадала женщина и дети

Следственно-оперативная группа. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

В частном домовладении в Березовском районе Одесской области произошел взрыв. В результате получили ранения местная жительница и трое малолетних детей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности происшествия

В результате взрыва, произошедшего сегодня днем в Березовском районе, пострадала собственница дома и трое ее малолетних внуков. Потерпевших госпитализировали с ожогами и травмами различной степени тяжести.



По предварительным данным, взрыв произошел, когда женщина воспользовалась газовым баллоном для бытовых нужд. Однако точные причины еще устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и следственно-оперативная группа полиции.

Сообщение полиции. Фото: скриншот новости ГУНП

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который готовил теракт в Одесской области. А также о том, каким образом отдыхающие оторвались на минах в Затоке.