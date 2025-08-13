В Одесской области обнаружили стихийную свалку - виноваты местные чиновники и коммунальщики

Незаконная свалка мусора. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Экологи обнаружили незаконную свалку в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Инспекторы обвиняют в ее создании Успеновский сельсовет на местное коммунальное предприятие.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Реклама

Читайте также:

Мусорная свалка в Одесской области

В селе Кривая Балка Белгород-Днестровского района экологическая инспекция нашла большую незаконную свалку площадью 1 гектар. В ее создании инспекторы обвинили Успеновский сельский совет и местное коммунальное предприятие.

Анализ почвы показал значительное превышение вредных веществ, что свидетельствует о том, что участок подвергся серьезному загрязнению. По предварительным оценкам, ущерб для окружающей среды составил более 30 млн грн.

Какое наказание грозит

Инспекторы готовятся передать материалы в полицию по признакам правонарушения по ст. 239 УКУ (загрязнение или порча земель). Фигурантам грозит до 68 тысяч гривен штрафа и лишение права занимать определенные должности в течение 3 лет.

Напомним, недавно мы писали о загрязнении одесского побережья мазутом. А также о выбросе пальмового масла в Черное море.