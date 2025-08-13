Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Незаконная свалка на Одесчине — экологи подозревают чиновников

Незаконная свалка на Одесчине — экологи подозревают чиновников

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 16:58
В Одесской области обнаружили стихийную свалку - виноваты местные чиновники и коммунальщики
Незаконная свалка мусора. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Экологи обнаружили незаконную свалку в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Инспекторы обвиняют в ее создании Успеновский сельсовет на местное коммунальное предприятие.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Реклама
Читайте также:

Мусорная свалка в Одесской области

В селе Кривая Балка Белгород-Днестровского района экологическая инспекция нашла большую незаконную свалку площадью 1 гектар. В ее создании инспекторы обвинили Успеновский сельский совет и местное коммунальное предприятие.

Анализ почвы показал значительное превышение вредных веществ, что свидетельствует о том, что участок подвергся серьезному загрязнению. По предварительным оценкам, ущерб для окружающей среды составил более 30 млн грн.

Какое наказание грозит

Инспекторы готовятся передать материалы в полицию по признакам правонарушения по ст. 239 УКУ (загрязнение или порча земель). Фигурантам грозит до 68 тысяч гривен штрафа и лишение права занимать определенные должности в течение 3 лет.

Напомним, недавно мы писали о загрязнении одесского побережья мазутом. А также о выбросе пальмового масла в Черное море.

Одесса мусор Одесская область свалки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации