Головна Одеса Незаконне звалище на Одещині — екологи підозрюють чиновників

Незаконне звалище на Одещині — екологи підозрюють чиновників

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 16:58
На Одещині виявили стихійне сміттєзвалище - винні місцеві посадовці та комунальники
Незаконне сміттєзвалище. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Екологи виявили незаконне сміттєзвалище у Білгород-Дністровському районі на Одещині. Інспектори звинувачують у її створенні Успенівську сільраду на місцеве комунальне підприємство.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Читайте також:

Сміттєзвалище на Одещині

В селі Крива Балка Білгород-Дністровського району екологічна інспекція знайшла велике незаконне сміттєзвалище площею 1 гектар. У її створенні інспектори звинуватили Успенівську сільську раду та місцеве комунальне підприємство.

Аналіз ґрунту показав значне перевищення шкідливих речовин, що свідчить про те, що ділянка зазнала серйозного забруднення. За попередніми оцінками, збитки для довкілля склали понад 30 млн грн.

Яке покарання загрожує

Інспектори готуються передати матеріали в поліцію за ознаками правопорушення за ст. 239 ККУ (забруднення або псування земель). Фігурантам загрожує до 68 тисяч гривень штрафу та позбавлення права займати певні посади протягом 3 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про забруднення одеського узбережжя мазутом. А також про викид пальмового масла у Чорне море.

Одеса сміття Одеська область сміттєзвалища Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
