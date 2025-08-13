Відео
Головна Одеса Вибух у будинку на Одещині — постраждали жінка та маленькі діти

Вибух у будинку на Одещині — постраждали жінка та маленькі діти

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:20
Вибух на Одещині — постраждала жінка та діти
Слідчо-оперативна Група. Фото ілюстративне: Національна поліція України

У приватному домоволодінні в Березівському районі на Одещині стався вибух. В результаті отримали поранення місцева мешканка та троє малолітніх дітей.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Подробиці події

Унаслідок вибуху, що стався сьогодні вдень у Березівському районі, постраждала власниця будинку та троє її малолітніх онуків. Потерпілих госпіталізували з опіками та травмами різного ступеня тяжкості.

За попередніми даними, вибух стався, коли жінка скористалася газовим балоном для побутових потреб. Однак точні причини ще встновлюються. На місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та слідчо-оперативна група поліції. 

None - фото 1
Повідомлення поліції. Фото: скриншот новини ГУНП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який готував теракт на Одещині. А також про те, яким чином відпочивальники відірвалися на мінах у Затоці.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
