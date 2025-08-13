Вибух на Одещині — постраждала жінка та діти

Вибух у будинку на Одещині — постраждали жінка та маленькі діти
У приватному домоволодінні в Березівському районі на Одещині стався вибух. В результаті отримали поранення місцева мешканка та троє малолітніх дітей.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Подробиці події
Унаслідок вибуху, що стався сьогодні вдень у Березівському районі, постраждала власниця будинку та троє її малолітніх онуків. Потерпілих госпіталізували з опіками та травмами різного ступеня тяжкості.
За попередніми даними, вибух стався, коли жінка скористалася газовим балоном для побутових потреб. Однак точні причини ще встновлюються. На місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та слідчо-оперативна група поліції.
