Блогерка перевірила устриці на Одещині - вони їй не сподобались

Відпочинок на Одещині — які ціни на устричній фермі
Блогерка відвідала єдину устричну ферму на півдні Одещини, аби відпочити та насолодитися делікатесами. Гарно провести час їй вдалося, однак екзотичні смаколики не залишили приємного враження.
Відео з оглядом устриць жінка виклала у соцмережі.
Устриці Одещини
Дівчина виклала відеоогляд свого відвідування єдиної устричної ферми на півдні Одещини. Добиратися туди з обласного центру довелося приблизно годину.
Заклад являє собою відкриту площадку із навісами та стільцями, а також виглядом на море. Одна устриця у ньому коштує 80 гривень. Однак жінка скаржиться, що на смак вони зовсім різні і деякі з них з'їсти було досить важко.
Плов з морепродуктами виявився трохи кращим, ніж устриці, однак авторка відео зауважила, вдома можна приготувати набагато смачніше. Салат, який вона замовила являв собою порізаний помідор з соєвим соусом та кусочком бринзи, але коштував при цьому 200 гривень.
"Приїжджаєш туди і одразу хочеться поїхати назад. В таких місцях буває смачно, але не цього разу. Устриці за 80 грн — одна норм, а друга ніби з навозу. Але попри все, и гарно провели час",— каже авторка відео.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки може коштувати відпочинок в одеській Ібіце. А також про перевірки на пляжах Одещини.
Читайте Новини.LIVE!