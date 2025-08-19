Блогерка перевірила устриці на Одещині - вони їй не сподобались

Заклад із устрицями. Фото: скриншот з відео блогерки

Блогерка відвідала єдину устричну ферму на півдні Одещини, аби відпочити та насолодитися делікатесами. Гарно провести час їй вдалося, однак екзотичні смаколики не залишили приємного враження.

Відео з оглядом устриць жінка виклала у соцмережі.

Устриці Одещини

Дівчина виклала відеоогляд свого відвідування єдиної устричної ферми на півдні Одещини. Добиратися туди з обласного центру довелося приблизно годину.

Заклад являє собою відкриту площадку із навісами та стільцями, а також виглядом на море. Одна устриця у ньому коштує 80 гривень. Однак жінка скаржиться, що на смак вони зовсім різні і деякі з них з'їсти було досить важко.

Плов з морепродуктами виявився трохи кращим, ніж устриці, однак авторка відео зауважила, вдома можна приготувати набагато смачніше. Салат, який вона замовила являв собою порізаний помідор з соєвим соусом та кусочком бринзи, але коштував при цьому 200 гривень.

"Приїжджаєш туди і одразу хочеться поїхати назад. В таких місцях буває смачно, але не цього разу. Устриці за 80 грн — одна норм, а друга ніби з навозу. Але попри все, и гарно провели час",— каже авторка відео.

