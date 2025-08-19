Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відпочинок на Одещині — які ціни на устричній фермі

Відпочинок на Одещині — які ціни на устричній фермі

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 17:00
Блогерка перевірила устриці на Одещині - вони їй не сподобались
Заклад із устрицями. Фото: скриншот з відео блогерки

Блогерка відвідала єдину устричну ферму на півдні Одещини, аби відпочити та насолодитися делікатесами. Гарно провести час їй вдалося, однак екзотичні смаколики не залишили приємного враження.

Відео з оглядом устриць жінка виклала у соцмережі.

Реклама
Читайте також:

Устриці Одещини

Дівчина виклала відеоогляд свого відвідування єдиної устричної ферми на півдні Одещини. Добиратися туди з обласного центру довелося приблизно годину.

Заклад являє собою відкриту площадку із навісами та стільцями, а також виглядом на море. Одна устриця у ньому коштує 80 гривень. Однак жінка скаржиться, що на смак вони зовсім різні і деякі з них з'їсти було досить важко.

Плов з морепродуктами виявився трохи кращим, ніж устриці, однак авторка відео зауважила, вдома можна приготувати набагато смачніше. Салат, який вона замовила являв собою порізаний помідор з соєвим соусом та кусочком бринзи, але коштував при цьому 200 гривень. 

"Приїжджаєш туди і одразу хочеться поїхати назад. В таких місцях буває смачно, але не цього разу. Устриці за 80 грн — одна норм, а друга ніби з навозу. Але попри все, и гарно провели час",— каже авторка відео.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки може коштувати відпочинок в одеській Ібіце. А також про перевірки на пляжах Одещини.

Одеса Одеська область кафе Новини Одеси морепродукти
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації