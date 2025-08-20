Масштабное отключение света в Одессе - адреса отключений и когда восстановят электроснабжение (от ДТЭК)

Массовое отключение света в Одессе — в каких районах
Сегодня, 20 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи домов будут до вечера обесточены. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Южный РЭС:
- Айвазовского, 72а,84в;
- Академика Вернадского, 1-51А,
- Академическая, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а;
- Архитектурная, 10, 12, 14, 14а;
- Ахматовой Анны, 6-40,
- Баштанная, 2-16,
- Вазовая, 9,
- Вертелецкого, 7б,13;
- Дмитриевская, 1-45Б,
- Драгоманова, 1А-25,
- Арбузная, 1-18,
- Квиткова, 4,
- Китобойная, 2-92а,
- Костанди, 14/21-77а;
- Крымская, 1, 3, 3/корп.1;
- Куприна, 7-54б;
- Левитана, 19/4, 19/5;
- Левкоева, 1, 7, 7а;
- Лядова, 1-15,
- Научная, 1-44А;
- Немировича-Данченко, 10,11,16;
- Окружная, 17-42б,
- Педагогическая, 21,
- Планетная, 1-38б,
- Прорезная, 5,5А;
- Равенства, 2-28;
- Рясная, 1-35б,
- Собинова, 15,15/корп.3,15а,20;
- Сумская, 24-69б;
- Флотская, 4-7, 21;
- Харьковская, 1-20,
- Черниговская, 1-24,
- Шелухина Сергея, 1А-33А;
- Юннатов, 1-15,
- Елочная, 5-5/корп.17, 36-58Г,
- дорога Фонтанская, 129;
- переулок 1-й Академический, 1-10а, 21б;
- переулок 1-й Китобойный, 4-42а;
- переулок Климовича, 2-8,
- переулок 1-й Равенства, 1-8,98,106;
- переулок 1-й Обильный, 1-15,
- переулок Философский, 1-7,
- переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2;
- переулок 2-й Академический, 2,3-4-5,3/4-5,6;
- переулок 2-й Китобойный, 1-22, 40-50а;
- переулок 2-й Костанди, 2,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок 2-й Украинский, 3-6,
- переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3;
- переулок Кричевского, 2-7а; переулок 3-й Украинский, 1а-12/1;
- переулок Чубинского, 3-7г;
- переулок Безымянный, 2-12;
- переулок Биологический, 1-20;
- переулок Лазурского, 2а,3;
- переулок Ипподромный, 10, переулок Исторический, 1-14В;
- переулок Крымский, 1а-22;
- переулок Львовский, 76,
- переулок Математический, 1-20,
- переулок Молокова, 1-12,
- переулок Новоукраинский, 2,17-31;
- переулок Славы, 1-10,
- переулок Флотский, 2а-23;
- переулок Черниговский, 1а-8.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- Аэродромная, 1,
- Ангарська, 1,1а,1б,3,5,7а,9,36,37;
- Аркаса Николая, 37А-164;
- Бахчева, 1-36б;
- Братская, 1-14,
- Буковинская, 1-7,
- Вадатурского Алексея, 79-131,
- Героев Змеиного, 26-153,
- Горизонтальная, 1-60,
- Гранатная, 1-16б;
- Дальницкое, 3-29, 37, 39, 49а,53,63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139,149,159;
- Дунайская, 1-36,
- Зерновая, 1-30,
- Злаковая, 1-31/корп.2;
- Измаильская, 1-25,
- Конная, 11,13, 18,22;
- Курганная, 1-20,
- Леонтовича, 3-29,
- Лещенко Петра, 2-106,
- Локальная, 1-15,
- Магистральная, 33-122,
- Макова, 1-78,
- Алексея Маркевича, 20-40,
- Миндальная, 4,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Нескучная, 1-36а,
- Огородная, 101,
- Озерная, 1-13,
- Олешковская, 1-62Б,
- Острожская, 1-63,
- Пастера, 34,
- Патриотическая, 25-160,
- Северная, 11-188,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Санитарная, 1-37а,
- Солнечная, 4,
- Сосюры Владимира, 1-75,
- Столярского, 4-Г,
- Тираспольское шоссе, 31-165, 202, 209, 212, 217, 219;
- Тираспольская, 28,
- Ученическая, 1-61,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- Черкасская, 1-28,
- Чумацкая, 4,61-110,
- переулок 1-й Лазурный, 1-7,
- переулок 1-й Восточный, 2-18;
- переулок 2-й Лазурный, 2-9;
- переулок 3-й Лазурный, 1-14а,
- переулок 4-й Лазурный, 1-6,
- переулок 5-й Лазурный, 1-6,
- переулок 6-й Лазурный, 3-7,
- переулок Волынский, 1-21,
- переулок Глуховский, 1-18;
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1;
- переулок Гусака-Гусаченко, 1-16;
- переулок Каменецкий, 1-18,
- переулок Кременецкий, 1-16,
- переулок Кинбурнский, 3-9,
- переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
- переулок Маковый, 2-12,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Северный, 33-47,
- переулок Проточный, 1А, /корп.1,3,5,8; 13,15;
- переулок Хотинский, 1-24Д,
- переулок Черновицкий, 1-40.
Работы до 17:00 — 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
