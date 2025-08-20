Масштабное отключение света в Одессе - адреса отключений и когда восстановят электроснабжение (от ДТЭК)

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 20 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи домов будут до вечера обесточены. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

Айвазовского, 72а,84в;

Академика Вернадского, 1-51А,

Академическая, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а;

Архитектурная, 10, 12, 14, 14а;

Ахматовой Анны, 6-40,

Баштанная, 2-16,

Вазовая, 9,

Вертелецкого, 7б,13;

Дмитриевская, 1-45Б,

Драгоманова, 1А-25,

Арбузная, 1-18,

Квиткова, 4,

Китобойная, 2-92а,

Костанди, 14/21-77а;

Крымская, 1, 3, 3/корп.1;

Куприна, 7-54б;

Левитана, 19/4, 19/5;

Левкоева, 1, 7, 7а;

Лядова, 1-15,

Научная, 1-44А;

Немировича-Данченко, 10,11,16;

Окружная, 17-42б,

Педагогическая, 21,

Планетная, 1-38б,

Прорезная, 5,5А;

Равенства, 2-28;

Рясная, 1-35б,

Собинова, 15,15/корп.3,15а,20;

Сумская, 24-69б;

Флотская, 4-7, 21;

Харьковская, 1-20,

Черниговская, 1-24,

Шелухина Сергея, 1А-33А;

Юннатов, 1-15,

Елочная, 5-5/корп.17, 36-58Г,

дорога Фонтанская, 129;

переулок 1-й Академический, 1-10а, 21б;

переулок 1-й Китобойный, 4-42а;

переулок Климовича, 2-8,

переулок 1-й Равенства, 1-8,98,106;

переулок 1-й Обильный, 1-15,

переулок Философский, 1-7,

переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2;

переулок 2-й Академический, 2,3-4-5,3/4-5,6;

переулок 2-й Китобойный, 1-22, 40-50а;

переулок 2-й Костанди, 2,

переулок Чеховского, 1-8,

переулок 2-й Украинский, 3-6,

переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3;

переулок Кричевского, 2-7а; переулок 3-й Украинский, 1а-12/1;

переулок Чубинского, 3-7г;

переулок Безымянный, 2-12;

переулок Биологический, 1-20;

переулок Лазурского, 2а,3;

переулок Ипподромный, 10, переулок Исторический, 1-14В;

переулок Крымский, 1а-22;

переулок Львовский, 76,

переулок Математический, 1-20,

переулок Молокова, 1-12,

переулок Новоукраинский, 2,17-31;

переулок Славы, 1-10,

переулок Флотский, 2а-23;

переулок Черниговский, 1а-8.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

Аэродромная, 1,

Ангарська, 1,1а,1б,3,5,7а,9,36,37;

Аркаса Николая, 37А-164;

Бахчева, 1-36б;

Братская, 1-14,

Буковинская, 1-7,

Вадатурского Алексея, 79-131,

Героев Змеиного, 26-153,

Горизонтальная, 1-60,

Гранатная, 1-16б;

Дальницкое, 3-29, 37, 39, 49а,53,63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139,149,159;

Дунайская, 1-36,

Зерновая, 1-30,

Злаковая, 1-31/корп.2;

Измаильская, 1-25,

Конная, 11,13, 18,22;

Курганная, 1-20,

Леонтовича, 3-29,

Лещенко Петра, 2-106,

Локальная, 1-15,

Магистральная, 33-122,

Макова, 1-78,

Алексея Маркевича, 20-40,

Миндальная, 4,

Михайленко Анны, 18-51,

Нескучная, 1-36а,

Огородная, 101,

Озерная, 1-13,

Олешковская, 1-62Б,

Острожская, 1-63,

Пастера, 34,

Патриотическая, 25-160,

Северная, 11-188,

Прибика Йозефа, 7-28Б,

Санитарная, 1-37а,

Солнечная, 4,

Сосюры Владимира, 1-75,

Столярского, 4-Г,

Тираспольское шоссе, 31-165, 202, 209, 212, 217, 219;

Тираспольская, 28,

Ученическая, 1-61,

Фунтового Ивана, 42-54,

Черкасская, 1-28,

Чумацкая, 4,61-110,

переулок 1-й Лазурный, 1-7,

переулок 1-й Восточный, 2-18;

переулок 2-й Лазурный, 2-9;

переулок 3-й Лазурный, 1-14а,

переулок 4-й Лазурный, 1-6,

переулок 5-й Лазурный, 1-6,

переулок 6-й Лазурный, 3-7,

переулок Волынский, 1-21,

переулок Глуховский, 1-18;

переулок Гранатный, 2-8/корп.1;

переулок Гусака-Гусаченко, 1-16;

переулок Каменецкий, 1-18,

переулок Кременецкий, 1-16,

переулок Кинбурнский, 3-9,

переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;

переулок Маковый, 2-12,

переулок Малиновский, 7,

переулок Северный, 33-47,

переулок Проточный, 1А, /корп.1,3,5,8; 13,15;

переулок Хотинский, 1-24Д,

переулок Черновицкий, 1-40.

Работы до 17:00 — 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

