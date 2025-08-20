Масштабне відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електропостачання (від ДТЕК)

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 20 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі домівок будуть до вечора знеструмлені. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Айвазовського, 72а,84в;

Академіка Вернадського, 1-51А,

Академічна, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а;

Архітектурна, 10, 12, 14, 14а;

Ахматової Анни, 6-40,

Баштанна, 2-16,

Вазова, 9,

Вертелецького, 7б,13;

Дмитрієвська, 1-45Б,

Драгоманова, 1А-25,

Кавунова, 1-18,

Квіткова, 4,

Китобійна, 2-92а,

Костанді, 14/21-77а;

Кримська, 1, 3, 3/корп.1;

Купріна, 7-54б;

Левітана, 19/4, 19/5;

Левкоєва, 1, 7, 7а;

Лядова, 1-15,

Наукова, 1-44А;

Немировича-Данченка, 10,11,16;

Окружна, 17-42б,

Педагогічна, 21,

Планетна, 1-38б,

Прорізна, 5,5А;

Рівності, 2-28;

Рясна, 1-35б,

Собінова, 15,15/корп.3,15а,20;

Сумська, 24-69б;

Флотська, 4-7, 21;

Харківська, 1-20,

Чернігівська, 1-24,

Шелухина Сергія, 1А-33А;

Юннатів, 1-15,

Ялинкова, 5-5/корп.17, 36-58Г,

дорога Фонтанська, 129;

пров. 1-й Академічний, 1-10а, 21б;

пров. 1-й Китобійний, 4-42а;

пров. Климовича, 2-8,

пров. 1-й Рівності, 1-8,98,106;

пров. 1-й Рясний, 1-15,

пров. Філософський, 1-7,

пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2;

пров. 2-й Академічний, 2,3-4-5,3/4-5,6;

пров. 2-й Китобійний, 1-22, 40-50а;

пров. 2-й Костанді, 2,

пров. Чехівського, 1-8,

пров. 2-й Український, 3-6,

пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3;

пров. Кричевського, 2-7а; пров. 3-й Український, 1а-12/1;

пров. Чубинського, 3-7г;

пров. Безіменний, 2-12;

пров. Біологічний, 1-20;

пров. Лазурського, 2а,3;

пров. Іподромний, 10, пров. Історичний, 1-14В;

пров. Кримський, 1а-22;

пров. Львівський, 76,

пров. Математичний, 1-20,

пров. Молокова, 1-12,

пров. Новоукраїнський, 2,17-31;

пров. Слави, 1-10,

пров. Флотський, 2а-23;

пров. Чернігівський, 1а-8.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

Аеродромна, 1,

Ангарська, 1,1а,1б,3,5,7а,9,36,37;

Аркаса Миколи, 37А-164;

Бахчева, 1-36б;

Братська, 1-14,

Буковинська, 1-7,

Вадатурського Олексія, 79-131,

Героїв Зміїного, 26-153,

Горизонтальна, 1-60,

Гранатна, 1-16б;

Дальницьке, 3-29, 37, 39, 49а,53,63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139,149,159;

Дунайська, 1-36,

Зернова, 1-30,

Злакова,1-31/корп.2;

Ізмаїльська, 1-25,

Кінна, 11,13, 18,22;

Курганна, 1-20,

Леонтовича, 3-29,

Лещенко Петра, 2-106,

Локальна, 1-15,

Магістральна, 33-122,

Макова, 1-78,

Маркевича Олексія, 20-40,

Мигдальна, 4,

Михайленко Ганни, 18-51,

Нескучна, 1-36а,

Огородня, 101,

Озерна, 1-13,

Олешківська, 1-62Б,

Острозька, 1-63,

Пастера, 34,

Патріотична, 25-160,

Північна, 11-188,

Прибіка Йозефа, 7-28Б,

Санітарна, 1-37а,

Сонячна, 4,

Сосюри Володимира, 1-75,

Столярського, 4-Г,

Тираспільське шосе, 31-165, 202, 209, 212, 217, 219;

Тираспольська, 28,

Учнівська, 1-61,

Фунтового Івана, 42-54,

Черкаська, 1-28,

Чумацька, 4,61-110,

пров. 1-й Лазурний, 1-7,

пров. 1-й Східчастий, 2-18;

пров. 2-й Лазурний, 2-9;

пров. 3-й Лазурний, 1-14а,

пров. 4-й Лазурний, 1-6,

пров. 5-й Лазурний, 1-6,

пров. 6-й Лазурний, 3-7,

пров. Волинський, 1-21,

пров. Глухівський, 1-18;

пров. Гранатний, 2-8/корп.1;

пров. Гусака-Гусаченка, 1-16;

пров. Камʼянецький, 1-18,

пров. Кременецький, 1-16,

пров. Кінбурнський, 3-9,

пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;

пров. Маковий, 2-12,

пров. Малиновський, 7,

пров. Північний, 33-47,

пров. Проточний, 1А, /корп.1,3,5,8; 13,15;

пров. Хотинський, 1-24Д,

пров. Чернівецький, 1-40.

Роботи до 17:00 — 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на утримання будинків і прибудинкових територій у нашому місті.