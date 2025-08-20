Відео
Масове відключення світла в Одесі — в яких районах

Масове відключення світла в Одесі — в яких районах

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 09:59
Масштабне відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електропостачання (від ДТЕК)
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 20 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі домівок будуть до вечора знеструмлені. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Читайте також:

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Айвазовського, 72а,84в;
  • Академіка Вернадського, 1-51А,
  • Академічна, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47,  47а, 48г, 52а;
  • Архітектурна, 10, 12, 14, 14а;
  • Ахматової Анни, 6-40,
  • Баштанна, 2-16,
  • Вазова, 9,
  • Вертелецького, 7б,13;
  • Дмитрієвська, 1-45Б,
  • Драгоманова, 1А-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Квіткова, 4,
  • Китобійна, 2-92а,
  • Костанді, 14/21-77а;
  • Кримська, 1, 3, 3/корп.1;
  • Купріна, 7-54б;
  • Левітана, 19/4, 19/5;
  • Левкоєва, 1, 7, 7а;
  • Лядова, 1-15,
  • Наукова, 1-44А;
  • Немировича-Данченка, 10,11,16;
  • Окружна, 17-42б,
  • Педагогічна, 21,
  • Планетна, 1-38б,
  • Прорізна, 5,5А;
  • Рівності, 2-28;
  • Рясна, 1-35б,
  • Собінова, 15,15/корп.3,15а,20;
  • Сумська, 24-69б;
  • Флотська, 4-7, 21;
  • Харківська, 1-20,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Шелухина Сергія, 1А-33А;
  • Юннатів, 1-15,
  • Ялинкова, 5-5/корп.17, 36-58Г,
  • дорога Фонтанська, 129;
  • пров. 1-й Академічний, 1-10а, 21б;
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42а;
  • пров. Климовича, 2-8,
  • пров. 1-й Рівності, 1-8,98,106;
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. Філософський, 1-7,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2;
  • пров. 2-й Академічний, 2,3-4-5,3/4-5,6;
  • пров. 2-й Китобійний, 1-22, 40-50а;
  • пров. 2-й Костанді, 2,
  • пров. Чехівського, 1-8,
  • пров. 2-й Український, 3-6,
  • пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3;
  • пров. Кричевського, 2-7а; пров. 3-й Український, 1а-12/1;
  • пров. Чубинського, 3-7г;
  • пров. Безіменний, 2-12;
  • пров. Біологічний, 1-20;
  • пров. Лазурського, 2а,3;
  • пров. Іподромний, 10, пров. Історичний, 1-14В;
  • пров. Кримський, 1а-22;
  • пров. Львівський, 76,
  • пров. Математичний, 1-20,
  • пров. Молокова, 1-12,
  • пров. Новоукраїнський, 2,17-31;
  • пров. Слави, 1-10,
  • пров. Флотський, 2а-23;
  • пров. Чернігівський, 1а-8.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

  • Аеродромна, 1,
  • Ангарська, 1,1а,1б,3,5,7а,9,36,37;
  • Аркаса Миколи, 37А-164;
  • Бахчева, 1-36б;
  • Братська, 1-14,
  • Буковинська, 1-7,
  • Вадатурського Олексія, 79-131,
  • Героїв Зміїного, 26-153,
  • Горизонтальна, 1-60,
  • Гранатна, 1-16б;
  • Дальницьке, 3-29,  37, 39, 49а,53,63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139,149,159;
  • Дунайська, 1-36,
  • Зернова, 1-30,
  • Злакова,1-31/корп.2;
  • Ізмаїльська, 1-25,
  • Кінна, 11,13, 18,22;
  • Курганна, 1-20,
  • Леонтовича, 3-29,
  • Лещенко Петра, 2-106,
  • Локальна, 1-15,
  • Магістральна, 33-122,
  • Макова, 1-78,
  • Маркевича Олексія, 20-40,
  • Мигдальна, 4,
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Нескучна, 1-36а,
  • Огородня, 101,
  • Озерна, 1-13,
  • Олешківська, 1-62Б,
  • Острозька, 1-63,
  • Пастера, 34,
  • Патріотична, 25-160,
  • Північна, 11-188,
  • Прибіка Йозефа, 7-28Б,
  • Санітарна, 1-37а,
  • Сонячна, 4,
  • Сосюри Володимира, 1-75,
  • Столярського, 4-Г,
  • Тираспільське шосе, 31-165, 202, 209, 212, 217, 219;
  • Тираспольська, 28,
  • Учнівська, 1-61,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • Черкаська, 1-28,
  • Чумацька, 4,61-110,
  • пров. 1-й Лазурний, 1-7,
  • пров. 1-й Східчастий, 2-18;
  • пров. 2-й Лазурний, 2-9;
  • пров. 3-й Лазурний, 1-14а,
  • пров. 4-й Лазурний, 1-6,
  • пров. 5-й Лазурний, 1-6,
  • пров. 6-й Лазурний, 3-7,
  • пров. Волинський, 1-21,
  • пров. Глухівський, 1-18;
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
  • пров. Гусака-Гусаченка, 1-16;
  • пров. Камʼянецький, 1-18,
  • пров. Кременецький, 1-16,
  • пров. Кінбурнський, 3-9,
  • пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пров. Маковий, 2-12,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Північний, 33-47,
  • пров. Проточний, 1А, /корп.1,3,5,8; 13,15;
  • пров. Хотинський, 1-24Д,
  • пров. Чернівецький, 1-40.

Роботи до 17:00 — 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на утримання будинків і прибудинкових територій у нашому місті.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
