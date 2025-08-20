Масштабне відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електропостачання (від ДТЕК)

Масове відключення світла в Одесі — в яких районах
Сьогодні, 20 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі домівок будуть до вечора знеструмлені. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
У кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Айвазовського, 72а,84в;
- Академіка Вернадського, 1-51А,
- Академічна, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а;
- Архітектурна, 10, 12, 14, 14а;
- Ахматової Анни, 6-40,
- Баштанна, 2-16,
- Вазова, 9,
- Вертелецького, 7б,13;
- Дмитрієвська, 1-45Б,
- Драгоманова, 1А-25,
- Кавунова, 1-18,
- Квіткова, 4,
- Китобійна, 2-92а,
- Костанді, 14/21-77а;
- Кримська, 1, 3, 3/корп.1;
- Купріна, 7-54б;
- Левітана, 19/4, 19/5;
- Левкоєва, 1, 7, 7а;
- Лядова, 1-15,
- Наукова, 1-44А;
- Немировича-Данченка, 10,11,16;
- Окружна, 17-42б,
- Педагогічна, 21,
- Планетна, 1-38б,
- Прорізна, 5,5А;
- Рівності, 2-28;
- Рясна, 1-35б,
- Собінова, 15,15/корп.3,15а,20;
- Сумська, 24-69б;
- Флотська, 4-7, 21;
- Харківська, 1-20,
- Чернігівська, 1-24,
- Шелухина Сергія, 1А-33А;
- Юннатів, 1-15,
- Ялинкова, 5-5/корп.17, 36-58Г,
- дорога Фонтанська, 129;
- пров. 1-й Академічний, 1-10а, 21б;
- пров. 1-й Китобійний, 4-42а;
- пров. Климовича, 2-8,
- пров. 1-й Рівності, 1-8,98,106;
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. Філософський, 1-7,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2;
- пров. 2-й Академічний, 2,3-4-5,3/4-5,6;
- пров. 2-й Китобійний, 1-22, 40-50а;
- пров. 2-й Костанді, 2,
- пров. Чехівського, 1-8,
- пров. 2-й Український, 3-6,
- пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3;
- пров. Кричевського, 2-7а; пров. 3-й Український, 1а-12/1;
- пров. Чубинського, 3-7г;
- пров. Безіменний, 2-12;
- пров. Біологічний, 1-20;
- пров. Лазурського, 2а,3;
- пров. Іподромний, 10, пров. Історичний, 1-14В;
- пров. Кримський, 1а-22;
- пров. Львівський, 76,
- пров. Математичний, 1-20,
- пров. Молокова, 1-12,
- пров. Новоукраїнський, 2,17-31;
- пров. Слави, 1-10,
- пров. Флотський, 2а-23;
- пров. Чернігівський, 1а-8.
Роботи до 18:00.
Центральний РЕМ:
- Аеродромна, 1,
- Ангарська, 1,1а,1б,3,5,7а,9,36,37;
- Аркаса Миколи, 37А-164;
- Бахчева, 1-36б;
- Братська, 1-14,
- Буковинська, 1-7,
- Вадатурського Олексія, 79-131,
- Героїв Зміїного, 26-153,
- Горизонтальна, 1-60,
- Гранатна, 1-16б;
- Дальницьке, 3-29, 37, 39, 49а,53,63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139,149,159;
- Дунайська, 1-36,
- Зернова, 1-30,
- Злакова,1-31/корп.2;
- Ізмаїльська, 1-25,
- Кінна, 11,13, 18,22;
- Курганна, 1-20,
- Леонтовича, 3-29,
- Лещенко Петра, 2-106,
- Локальна, 1-15,
- Магістральна, 33-122,
- Макова, 1-78,
- Маркевича Олексія, 20-40,
- Мигдальна, 4,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Нескучна, 1-36а,
- Огородня, 101,
- Озерна, 1-13,
- Олешківська, 1-62Б,
- Острозька, 1-63,
- Пастера, 34,
- Патріотична, 25-160,
- Північна, 11-188,
- Прибіка Йозефа, 7-28Б,
- Санітарна, 1-37а,
- Сонячна, 4,
- Сосюри Володимира, 1-75,
- Столярського, 4-Г,
- Тираспільське шосе, 31-165, 202, 209, 212, 217, 219;
- Тираспольська, 28,
- Учнівська, 1-61,
- Фунтового Івана, 42-54,
- Черкаська, 1-28,
- Чумацька, 4,61-110,
- пров. 1-й Лазурний, 1-7,
- пров. 1-й Східчастий, 2-18;
- пров. 2-й Лазурний, 2-9;
- пров. 3-й Лазурний, 1-14а,
- пров. 4-й Лазурний, 1-6,
- пров. 5-й Лазурний, 1-6,
- пров. 6-й Лазурний, 3-7,
- пров. Волинський, 1-21,
- пров. Глухівський, 1-18;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
- пров. Гусака-Гусаченка, 1-16;
- пров. Камʼянецький, 1-18,
- пров. Кременецький, 1-16,
- пров. Кінбурнський, 3-9,
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;
- пров. Маковий, 2-12,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Північний, 33-47,
- пров. Проточний, 1А, /корп.1,3,5,8; 13,15;
- пров. Хотинський, 1-24Д,
- пров. Чернівецький, 1-40.
Роботи до 17:00 — 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
