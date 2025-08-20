Отдых в отеле НЕМО в Одессе - сколько стоит и что там происходит

Бассейн отеля. Фото: скриншот из видео отдыхающего

Отдыхающий в Одессе провел выходной в одном из отелей у Черного моря. Мужчина воспользовался бассейновым комплексом заведения, хотя только за вход туда надо заплатить 1000 гривен.

Видео с обзором цен в дельфинарии распространяется по соцсетям.

Сколько стоит отдых с бассейнами

Отдыхающий выложил видеообзор бессейнового комплекса в одном из прибрежных отелей города. За вход туда пришлось заплатить 1000 гривен. За полотенце с клиентов берут 500 гривен залога.

Основной бассейн, по словам посетителя, очень теплый и с морской водой, а рядом со вторым расположен бар. Если хочешь отдохнуть в отдельном бунгало — надо доплатить еще 2000 гривен за его аренду. Имеется также зона для маленьких детей с аттракционами и шезлонгами. За отдельные деньги предлагают плавание с дельфинами. А еще есть бесплатное джакузи с температурой воды 37 градусов.

Другие бассейны с удивительным видом на море расположены на 5 и 6 этажах отеля.

"Здесь, на верхнем этаже также можно поесть, можно полежать, это входит в стоимость. Можно искупаться в бассейне, и вид на море отсюда очень хороший",— говорит автор видео.

А на последнем этаже гостиницы расположена VIP-зона с бассейнами, за вход в которую придется заплатить полторы тысячи гривен.

