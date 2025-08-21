Скільки коштує відпочити на найдорожчому пляжі Одеси

Пляж в Одесі. Фото: скріншот з відео у соцмережі

В Одесі можна відпочити на пляжі із комфортною переодягальною, душем та іншими благами цивілізації. Однак ціни на ньому у той же час також є достатньо високими.

Відео з оглядом відпочинку шириться соцмережами.

Найдорожчий пляж Одеси

Дівчина виклала відеоогляд відпочинку на одному з найдорожчих пляжів в Одесі. Оренда шезлонгу на ньому у будні коштує 1000 гривень, а в вихідні — 1500. Рушник входить у вартість, але за парасольку необхідно доплатити ще 500 гривень. Оренда бунгало — 4000 тисячі гривень з понеділка по п'ятницю, а у суботу та неділю — удвічі дорожче.

Жінка перекусила десертом, смачною вівсяною кашею, та замовила айс латте. Усе це їй обійшлося у 510 гривень. Авторка відео зазначила, що вбиральня, душ та переодягальна виявилися досить комфортними. Хоча вихід на пірс на самому пляжі був зачинений. У той же час відвідувачам пропонували скористатися басейном та джакузі.

"Вигляд пляжу дійсно вражаючий на естетичний. Вихід до пірсу був зачинений, але начебто можуть відкрити. І важливий пункт — зовсім поруч є паркінг",— каже авторка відео.

