Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Масове відключення світла в Одесі — кому бути напоготові
Сьогодні, 21 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому сотні будинків залишаться без електрики. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
У кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Артилерійська, 4а,
- Г. Афанасьєва, 2-34,
- Болгарська, 35-49,44-70,
- М.Болтенка,17-63, 26-70,
- О.Вадатурського, 79-131, 112-130,
- Гранатна, 1-16,
- Запорізька, 20-32,
- Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
- Прибіка Йозефа, 7-28,
- Столярського, 4-Г,
- І. Фунтового, 42-54,
- дорога Фонтанська, 8/8,
- пров. Високий, 11, 12/14, 20, 1, 1/
- гараж корп,2,4,6,7,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 17:00 — 20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12;
- 1-а
- Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 1-38,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- 4-а, 5-а,7-а, 9-а, Пересипська,
- Архітектора Нештурхи, 35-55,
- Велика Садова, 1-52,
- Висока, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-3, 11,13,15,17, 164;
- Донецька, 1/1-25,
- Каменярів, 112-124А, 295-305;
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Луценка Івана, 1,1а;
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Матроська, 2,
- Болобочана, 19,19а;
- Похила, 1-59в,
- Південна дорога, 1-73,
- Республіканська, 226-343а;
- Теплична, 3/Б,4а;
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5;
- Штильова, 2-118,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Хаджибейська, 407-515;
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 1-й Наявний, 3-7,
- пров. 1-й Пересипський, 8-14,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в;
- пров. 2-й Наявний, 1-12а;
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16;
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
- пров. 3-й Наявний, 1-9,
- пров. 4-й Наявний, 2-7б;
- пров. 5-й Наявний, 1-5а;
- пров. 6-й Наявний, 2-9а,
- пров. 7-й Наявний, 10а,10б,10в;
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7;
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- вул. Українки Лесі, 10, 11,11А,12,20;
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз Латвійський, 1-27.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на УБПТ у нашому місті.
Читайте Новини.LIVE!