Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Сегодня, 21 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому сотни домов останутся без электричества. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

Артиллерийская, 4а,

Г. Афанасьева, 2-34,

Болгарская, 35-49,44-70,

М.Болтенко, 17-63, 26-70,

А.Вадатурского, 79-131, 112-130,

Гранатная, 1-16,

Запорожская, 20-32,

Г. Михайленко, 18-28, 37-51,

Прибика Йозефа, 7-28,

Столярского, 4-Г,

И. Фунтового, 42-54,

дорога Фонтанская, 8/8,

переулок Высокий, 11, 12/14, 20, 1, 1/

гараж корп,2,4,6,7,

переулок Гранатный, 2-8/корп.1,

переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 17:00 — 20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12;

1-а

Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская,

Архитектора Нештурхи, 35-55,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-3, 11,13,15,17, 164;

Донецкая, 1/1-25,

Каменщиков, 112-124А, 295-305;

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кошица Александра, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Луценко Ивана, 1,1а;

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Матросская, 2,

Болобочана, 19,19а;

Наклонная, 1-59в,

Южная дорога, 1-73,

Республиканская, 226-343а;

Тепличная, 3/Б,4а;

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5;

Штилевая, 2-118,

дорога Николаевская, 65,

дорога Хаджибейская, 407-515;

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Наличный, 3-7,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в;

переулок 2-й Наличный, 1-12а;

переулок 3-й Дунаевского, 1-16;

переулок 3-й Керченский, 3,4,6;

переулок 3-й Наличный, 1-9,

переулок 4-й Наличный, 2-7б;

переулок 5-й Наличный, 1-5а;

переулок 6-й Наличный, 2-9а,

переулок 7-й Наличный, 10а,10б,10в;

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7;

переулок. Ионы Атаманского, 1-15,

ул. Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20;

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск Латвийский, 1-27.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

