Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Массовое отключение света в Одессе — кому быть наготове
Сегодня, 21 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому сотни домов останутся без электричества. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- Артиллерийская, 4а,
- Г. Афанасьева, 2-34,
- Болгарская, 35-49,44-70,
- М.Болтенко, 17-63, 26-70,
- А.Вадатурского, 79-131, 112-130,
- Гранатная, 1-16,
- Запорожская, 20-32,
- Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
- Прибика Йозефа, 7-28,
- Столярского, 4-Г,
- И. Фунтового, 42-54,
- дорога Фонтанская, 8/8,
- переулок Высокий, 11, 12/14, 20, 1, 1/
- гараж корп,2,4,6,7,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 17:00 — 20:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12;
- 1-а
- Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская,
- Архитектора Нештурхи, 35-55,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-3, 11,13,15,17, 164;
- Донецкая, 1/1-25,
- Каменщиков, 112-124А, 295-305;
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Матросская, 2,
- Болобочана, 19,19а;
- Наклонная, 1-59в,
- Южная дорога, 1-73,
- Республиканская, 226-343а;
- Тепличная, 3/Б,4а;
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилевая, 2-118,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Хаджибейская, 407-515;
- переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Наличный, 3-7,
- переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в;
- переулок 2-й Наличный, 1-12а;
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16;
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
- переулок 3-й Наличный, 1-9,
- переулок 4-й Наличный, 2-7б;
- переулок 5-й Наличный, 1-5а;
- переулок 6-й Наличный, 2-9а,
- переулок 7-й Наличный, 10а,10б,10в;
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7;
- переулок. Ионы Атаманского, 1-15,
- ул. Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20;
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск Латвийский, 1-27.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
