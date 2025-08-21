Видео
Инклюзивный пляж в Одессе обрел владельца — кто им стал

Инклюзивный пляж в Одессе обрел владельца — кто им стал

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 15:05
Пляж для лиц с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана в Одессе передали коммунальщикам - каким образом
Пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пляж для лиц с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана передали в собственность коммунальному предприятию "Побережье Одессы". Кроме того, городские КП получили и другие элементы благоустройства сквера на Канатной.

Об этом шла речь на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета 21 августа 2025 года.

Читайте также:

Пляж передали коммунальщикам

Пляж для лиц с инвалидностью, расположенный между траверсами №6-Б и №7 второй очереди противооползневых сооружений, передали на баланс коммунальному предприятию "Побережье Одессы". По мнению депутатов, это позволит обеспечить надлежащее содержание и развитие этой зоны отдыха при условиях инвестиций из бюджета.

Сквер на Канатной

Кроме пляжа, на баланс КП "Горзелентрест", "Сервисный центр" и "Одесгорсвет" передали элементы благоустройства сквера на Канатной, расположенного на границе с проспектом Леси Украинки. Речь идет о дорожках, тротуарах, стендах, и других составных частях упорядочивания территории. Это должно обеспечить надлежащую эксплуатацию, сохранение и функционирование имущества.

Напомним, недавно мы писали о том, где в Одессе можно безопасно искупаться. А также об отдыхе в Сергеевке.

Одесса пляж Новости Одессы лицо с инвалидностью коммунальные службы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
