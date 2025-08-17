Видео
Україна
Стало известно, где на Одесчине можно безопасно купаться сейчас

Стало известно, где на Одесчине можно безопасно купаться сейчас

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 10:27
Пляжи Одессы и области, где можно купаться на этой неделе
Мальчики купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесский областной центр контроля и профилактики болезней обнародовал список пляжей, где вода соответствует нормам и отдых безопасен. В перечне десятки участков в Одессе, Черноморске и на юге области. В то же время ряд популярных мест пока официально закрыты.

Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Читайте также:
Стало відомо, де на Одещині можна безпечно купатися цього тижня - фото 1
Список пляжей, где вода соответствует нормам. Фото: скриншот Одесский областной центр контроля и профилактики болезней

Где безопасно купаться в Одессе

Специалисты провели лабораторные исследования морской воды и определили перечень пляжей, где можно безопасно отдыхать.

В Одессе купаться разрешено на таких пляжах:

  • Red Line
  • "Портофино"
  • "Курортный"
  • "Итака"
  • Инклюзивный пляж "Безмеж"
  • Буфет на Малом Фонтане
  • "Гранд Петтин"
  • "Куба"
  • "Калетон"
  • муниципальный пляж "Чайка"
  • "Сигал Бич"
  • муниципальный пляж "Курортный"
  • "Паблик"
  • "Андерхилл"
  • "Либерти"
  • "Ибица"
  • "Варадеро"
  • "Кораблик"
  • "Киви"
  • 5 участков "Соло Бич"
  • "Кокос" и "Кокос-Курортный"
  • две зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег"
  • Ланжерон
  • муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана).

На каких пляжах Одесской области вода соответствует нормам

В Черноморске безопасным признан Центральный городской пляж.

В Измаильском районе купаться можно в селе Приморское.

Однако специалисты отмечают, что ситуация может меняться после ливневых дождей или штормов, поэтому важно следить за обновлениями местных органов власти.

Где купаться запрещено

Отметим, что отдельные пляжи официально остаются закрытыми, несмотря на соответствие воды нормам. Это, в частности:

  • Сычавка,
  • Грибовка ("Загар" и "Лагуна"),
  • Приморское ("Катранка"),
  • Лиман ("Расейка"),
  • Курортное,
  • Большая Балабановка,
  • Затока.

Также добавим, что во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружения подозрительных предметов находиться на пляже строго запрещено.

Напомним, мы писали о взрывах мин на пляжах Одесской области. А также о том, что курортная Затока сейчас вообще закрыта для купания.

Одесса отдых пляж Одесская область вода Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
