Пляжі Одеси та області, де можна купатися цього тижня

Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив список пляжів, де вода відповідає нормам і відпочинок безпечний. У переліку десятки ділянок в Одесі, Чорноморську та на півдні області. Водночас низка популярних місць поки офіційно закриті.

Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Де безпечно купатися в Одесі

Фахівці провели лабораторні дослідження морської води й визначили перелік пляжів, де можна безпечно відпочивати.

В Одесі купатися дозволено на таких пляжах:

Red Line

"Портофіно"

"Курортний"

"Ітака"

Інклюзивний пляж "Безмеж"

Буфет на Малому Фонтані

"Гранд Петтін"

"Куба"

"Калетон"

муніципальний пляж "Чайка"

"Сігал Біч"

муніципальний пляж "Курортний"

"Паблік"

"Андерхілл"

"Ліберті"

"Ібіца"

"Варадеро"

"Кораблик"

"Ківі"

5 ділянок "Соло Біч"

"Кокос" та "Кокос-Курортний"

дві зони між траверсами №14 і №15 пляжу "Золотий берег"

Ланжерон

муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану).

На яких пляжах Одещини вода відповідає нормам

У Чорноморську безпечним визнано Центральний міський пляж.

В Ізмаїльському районі купатися можна в селі Приморське.

Проте фахівці наголошують, що ситуація може змінюватися після зливових дощів або штормів, тому важливо стежити за оновленнями місцевих органів влади.

Де купатися заборонено

Зазначимо, що окремі пляжі офіційно залишаються закритими, попри відповідність води нормам. Це, зокрема:

Сичавка,

Грибівка ("Загар" і "Лагуна"),

Приморське ("Катранка"),

Лиман ("Расейка"),

Курортне,

Велика Балабанівка,

Затока.

Також додамо, що під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявлення підозрілих предметів — перебувати на пляжі суворо заборонено.

Нагадаємо, ми писали про вибухи мін на пляжах Одещини. А також про те, що курортна Затока наразі взагалі закрита для купання.