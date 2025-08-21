Відео
Головна Одеса Інклюзивний пляж в Одесі знайшов власника — хто ним став

Інклюзивний пляж в Одесі знайшов власника — хто ним став

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 15:05
Пляж для осіб з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтану в Одесі передали комунальникам - яким чином
Пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пляж для осіб з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтану передали у власність комунальному підприємству "Узбережжя Одеси". Крім того, міські КП отримали й інші елементи благоустрою скверу на Канатній.

Про це йшлося на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради 21 серпня 2025 року.

Читайте також:

Пляж передали комунальникам

Пляж для осіб з інвалідністю, розташований між траверсами №6-Б та №7 другої черги протизсувних споруд передали на баланс комунальному підприємству "Узбережжя Одеси". На думку депутатів, це дозволить забезпечити належне утримання та розвиток цієї зони відпочинку за умов інвестицій з бюджету. 

Сквер на Канатній

Окрім пляжу, на баланс КП "Міськзелентрест", "Сервісний центр" та "Одесміськсвітло" передали елементи благоустрою скверу на Канатній, розташованого на межі з проспектом Лесі Українки. Йдеться про доріжки, тротуари, стенди, та інші складові частини впорядкування території. Це має забезпечити належну експлуатацію, збереження та функціонування майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, де в Одесі можна безпечно покупатися. А також про відпочинок у Сергіївці.

Одеса пляж Новини Одеси особа з інвалідністю комунальні служби
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
