Тариф на електроенергію в Одесі у вересні — які зміни

Людина рахує гроші. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вересні тарифи на електроенергію для одеситів залишаються стабільними. Більшість споживачів і надалі платитимуть 4,32 грн за кВт-год. А ті, хто має двозонні лічильники, зможуть економити вночі — тариф там удвічі нижчий.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за світло у вересні.

Ціни на електроенергію в Одесі

Одеситам не доведеться звикати до нових цифр у платіжках за світло. У вересні ціна на електроенергію для побутових споживачів залишається на рівні 4,32 грн за кВт-год. Це передбачено постановою Кабміну, яка діє до кінця жовтня 2025 року в межах механізму спеціальних обов’язків.

Тарифи на двозонні лічильники

Для власників двозонних лічильників діють особливі умови. У нічний час із 23:00 до 07:00 тариф становить лише 2,16 грн за кВт-год, тоді як удень — стандартні 4,32 грн. Такий підхід дозволяє суттєво зменшити витрати тим, хто користується енергоємними приладами вночі.

Як перейти на двозонний облік

Щоб перейти на двозонний облік, необхідно звернутися до місцевого оператора системи розподілу електроенергії. Для цього потрібні паспорт, ідентифікаційний код, документи на право власності чи користування житлом і чинний договір на розподіл електроенергії.

Лічильник можна придбати самостійно, головне — щоб він був сертифікований. Також є можливість купити запрограмований прилад безпосередньо в оператора.

