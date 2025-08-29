Какой будет тариф на тепло в сентябре - каким образом изменится

Батарея отопления. Фото иллюстративное: altep.ua

В сентябре тариф на теплоснабжение для бытовых потребителей останется без изменений. Однако ближе к зиме в КП "ТГО" стоимость тепла планируют несколько повысить.

Журналисты Новини.LIVE узнавали о том, сколько одесситы будут платить за отопление в сентябре.

Стоимость отопления для одесситов

Тариф на отопление, который действует сегодня для бытовых потребителей города Одессы составляет 1 813 грн за Гкал. Для бюджетных учреждений он составляет 4538 грн за Гкал, а для религиозных организаций — 4960 грн за Гкал. Все остальные платят за тепло 5547 грн за Гкал.

Стоимость могут пересмотреть

Однако в КП "ТГО" осуществлен перерасчет планируемых тарифов на тепловую энергию, которая покрывала бы расходы предприятия. Согласно им в отопительном сезоне цены могут быть следующими:

Для населения — 1 813,94 грн за Гкал

Для бюджетный учреждений — 4 767,12 грн за Гкал

Для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал

Для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал.

