Як зміниться тариф на воду для одеситів у вересні 2025 року

Скільки одесити платитимуть за воду — що зміниться у вересні
Вартість постачання води для одеситів у вересні 2025 року збільшувати не планують. Однак тариф на водопостачання та водовідведення для бізнесу є вищим, ніж для побутових споживачів.
Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у вересні 2025-го.
Вартість води для населення
Вартість води для населення у вересні 2025 року не зміниться та залишиться на тому ж рівні, що й у серпні:
- на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
Вартість води для бізнесу
Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу у вересні також обіцяють поки що не змінювати.
На централізоване водопостачання:
- споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
На централізоване водовідведення:
- споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
Додамо, ціни на воду встановлює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Хоча в деяких населених пунктах це питання вирішується і місцевими радами.
