Скільки одесити платитимуть за воду — що зміниться у вересні

Скільки одесити платитимуть за воду — що зміниться у вересні

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 19:33
Як зміниться тариф на воду для одеситів у вересні 2025 року
Вода у крані. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Вартість постачання води для одеситів у вересні 2025 року збільшувати не планують. Однак тариф на водопостачання та водовідведення для бізнесу є вищим, ніж для побутових споживачів.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у вересні 2025-го.

Читайте також:

Вартість води для населення

Вартість води для населення у вересні 2025 року не зміниться та залишиться на тому ж рівні, що й у серпні:

  • на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Вартість води для бізнесу

Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу у вересні також обіцяють поки що не змінювати.

На централізоване водопостачання:

  • споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

На централізоване водовідведення:

  • споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Додамо, ціни на воду встановлює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Хоча в деяких населених пунктах це питання вирішується і місцевими радами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які будуть ціни на газ у вересні. А також про вартість електроенергії для одеситів.

тарифи комунальні послуги Одеса водопостачання Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
