Как изменится тариф на воду для одесситов в сентябре 2025 года

Сколько одесситы будут платить за воду — что изменится в сентябре
Стоимость поставки воды для одесситов в сентябре 2025 года увеличивать не планируют. Однако тариф на водоснабжение и водоотвод для бизнеса выше, чем для бытовых потребителей.
Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в сентябре 2025-го.
Стоимость воды для населения
Стоимость воды для населения в сентябре 2025 года не изменится и останется на том же уровне, что и в августе:
- на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- на централизованное водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
Стоимость воды для бизнеса
Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в сентябре также обещают пока не менять.
На централизованное водоснабжение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
На централизованное водоотведение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
Добавим, цены на воду устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Хотя в некоторых населенных пунктах этот вопрос решается и местными советами.
