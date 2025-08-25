Видео
Сколько одесситы будут платить за воду — что изменится в сентябре

Сколько одесситы будут платить за воду — что изменится в сентябре

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 19:33
Как изменится тариф на воду для одесситов в сентябре 2025 года
Вода в кране. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Стоимость поставки воды для одесситов в сентябре 2025 года увеличивать не планируют. Однако тариф на водоснабжение и водоотвод для бизнеса выше, чем для бытовых потребителей.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в сентябре 2025-го.

Читайте также:

Стоимость воды для населения

Стоимость воды для населения в сентябре 2025 года не изменится и останется на том же уровне, что и в августе:

  • на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • на централизованное водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Стоимость воды для бизнеса

Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в сентябре также обещают пока не менять.

На централизованное водоснабжение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

На централизованное водоотведение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Добавим, цены на воду устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Хотя в некоторых населенных пунктах этот вопрос решается и местными советами.

Напомним, недавно мы писали о том, какие будут цены на газ в сентябре. А также о стоимости электроэнергии для одесситов.

Автор:
Басюл Елена
Автор:
Басюл Елена
