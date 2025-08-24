Цена на газ в Одессе - сентябрь 2025 для населения

Человек проверяет газовый счетчик. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В сентябре жители Одессы и области продолжат платить за газ по старым расценкам. Цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр, а доставка — 1,308 грн. Но эксперты предостерегают: стабильность может быть временной.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в сентябре.

Цена на газ в Одессе для населения

Одесситам не придется готовиться к новым счетам за газ в сентябре. Поставщики, в частности "Нафтогаз Украины", сохраняют действующие тарифы благодаря мораторию на их повышение. Для бытовых потребителей стоимость кубометра газа и в дальнейшем будет составлять 7,96 грн.

Без изменений осталась и доставка. Одессагаз продолжает начислять 1,308 грн за каждый потребленный кубометр. Это решение было утверждено Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг и действует без изменений.

Впрочем, эксперты напоминают: долго так может не продолжаться. Если мораторий отменят или тарифную политику пересмотрят, цена на газ может вырасти уже в ближайшие месяцы. Особенно накануне отопительного сезона вопрос стоимости становится крайне актуальным.

Тариф на газ для бизнеса

Для бизнеса ситуация совсем другая. Стоимость транспортировки газа выросла более чем в три раза и теперь составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. В НКРЭКУ объясняют это резким падением доходов от транзита российского газа. В результате доставка для предприятий подорожала на 305% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло. Также мы писали, сколько одесситы будут платить за свет в сентябре.