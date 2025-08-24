Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ціна на газ для одеситів — що буде з тарифами у вересні

Ціна на газ для одеситів — що буде з тарифами у вересні

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 19:24
Ціна на газ в Одесі — вересень 2025 для населення
Людина перевіряє газовий лічильник. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вересні мешканці Одеси та області й далі платитимуть за газ за старими розцінками. Ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр, а доставка — 1,308 грн. Але експерти застерігають: стабільність може бути тимчасовою.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у вересні. 

Реклама
Читайте також:

Ціна на газ в Одесі для населення

Одеситам не доведеться готуватися до нових рахунків за газ у вересні. Постачальники, зокрема "Нафтогаз України", зберігають чинні тарифи завдяки мораторію на їх підвищення. Для побутових споживачів вартість кубометра газу й надалі становитиме 7,96 грн.

Без змін залишилася й доставка. "Одесагаз" продовжує нараховувати 1,308 грн за кожен спожитий кубометр. Це рішення було затверджене Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг і діє без змін.

Втім, експерти нагадують: довго так може не тривати. Якщо мораторій скасують або тарифну політику переглянуть, ціна на газ може зрости вже найближчими місяцями. Особливо напередодні опалювального сезону питання вартості стає вкрай актуальним.

Тариф на газ для бізнесу

Для бізнесу ситуація зовсім інша. Вартість транспортування газу зросла більш ніж утричі й тепер складає 501,97 грн за тисячу кубометрів. У НКРЕКП пояснюють це різким падінням доходів від транзиту російського газу. У результаті доставка для підприємств подорожчала на 305% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, в Одесі наступного опалюваного сезону планують підвищити тариф на тепло. Також ми писали, скільки одесити платитимуть за світло у вересні.

тарифи ціни на газ комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації