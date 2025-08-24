Людина перевіряє газовий лічильник. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вересні мешканці Одеси та області й далі платитимуть за газ за старими розцінками. Ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр, а доставка — 1,308 грн. Але експерти застерігають: стабільність може бути тимчасовою.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у вересні.

Ціна на газ в Одесі для населення

Одеситам не доведеться готуватися до нових рахунків за газ у вересні. Постачальники, зокрема "Нафтогаз України", зберігають чинні тарифи завдяки мораторію на їх підвищення. Для побутових споживачів вартість кубометра газу й надалі становитиме 7,96 грн.

Без змін залишилася й доставка. "Одесагаз" продовжує нараховувати 1,308 грн за кожен спожитий кубометр. Це рішення було затверджене Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг і діє без змін.

Втім, експерти нагадують: довго так може не тривати. Якщо мораторій скасують або тарифну політику переглянуть, ціна на газ може зрости вже найближчими місяцями. Особливо напередодні опалювального сезону питання вартості стає вкрай актуальним.

Тариф на газ для бізнесу

Для бізнесу ситуація зовсім інша. Вартість транспортування газу зросла більш ніж утричі й тепер складає 501,97 грн за тисячу кубометрів. У НКРЕКП пояснюють це різким падінням доходів від транзиту російського газу. У результаті доставка для підприємств подорожчала на 305% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, в Одесі наступного опалюваного сезону планують підвищити тариф на тепло. Також ми писали, скільки одесити платитимуть за світло у вересні.