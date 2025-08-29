Відео
Вартість опалення для одеситів — як зміниться ціна 1 вересня

Вартість опалення для одеситів — як зміниться ціна 1 вересня

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 19:30
Який буде тариф на тепло у вересні - яким чином зміниться
Батарея опалення. Фото ілюстративне: altep.ua

У вересні тариф на теплопостачання для побутових споживачів залишиться без змін. Однак ближче до зими у КП "ТМО" вартість тепла планують дещо підвищити.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися про те, скільки одесити платитимуть за опалення у вересні.

Читайте також:

Вартість опалення для одеситів

Тариф на опалення, який діє сьогодні для побутових споживачів міста Одеси, становить 1 813 грн за Гкал. Для бюджетних установ він становить 4538 грн за Гкал, а для релігійних організацій — 4960 грн за Гкал. Усі інші сплачують за тепло 5547 грн за Гкал.

Вартість можуть переглянути

Однак у КП "ТМО" здійснено перерозрахунок планованих тарифів на теплову енергію, яка покривала б витрати підприємства. Згідно з ними в опалювальному сезону ціни можуть бути такими:

  • для населення — 1 813,94 грн за Гкал
  • для бюджетних установ — 4 767,12  грн за Гкал
  • для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал
  • для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у вересні. А також про тариф на електроенергію.

комунальні послуги Одеса гроші Новини Одеси опалення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
