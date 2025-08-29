Який буде тариф на тепло у вересні - яким чином зміниться

Батарея опалення. Фото ілюстративне: altep.ua

У вересні тариф на теплопостачання для побутових споживачів залишиться без змін. Однак ближче до зими у КП "ТМО" вартість тепла планують дещо підвищити.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися про те, скільки одесити платитимуть за опалення у вересні.

Вартість опалення для одеситів

Тариф на опалення, який діє сьогодні для побутових споживачів міста Одеси, становить 1 813 грн за Гкал. Для бюджетних установ він становить 4538 грн за Гкал, а для релігійних організацій — 4960 грн за Гкал. Усі інші сплачують за тепло 5547 грн за Гкал.

Вартість можуть переглянути

Однак у КП "ТМО" здійснено перерозрахунок планованих тарифів на теплову енергію, яка покривала б витрати підприємства. Згідно з ними в опалювальному сезону ціни можуть бути такими:

для населення — 1 813,94 грн за Гкал

для бюджетних установ — 4 767,12 грн за Гкал

для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал

для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал.

