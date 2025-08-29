В Одессе изменят движение транспорта во время велогонок - каким образом и с какой целью

Велогонка в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе 30 и 31 августа 2025 года состоятся велогонки Tour de Ribas и Odesa Grand-Prix. В связи с соревнованиями в эти дни с 09:30 до 12.30 будет изменен маршрут автобуса № 11.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

Изменения в движении транспорта

В Одессе вносятся временные изменения в схемы движения городского общественного транспорта. Они будут действовать с 09:30 до 12:30 30 30-31 августа.

Автобусный маршрут № 11 в этот период:

по направлению движения до 6-го км Овидиопольской дороги — от ул. Ольги Благовидовой (ул. Кострова) на ул. Центральный аэропорт, ул. Святослава Рихтера, ул. Житомирскую, Овидиопольскую дорогу и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Семьи Глодан (ул. Ильфа и Петрова) — от Овидиопольской дороги на ул. Святослава Рихтера, ул. Центральный аэропорт, ул. Ольги Благовидовой (ул. Кострова) и далее по маршруту.

Ограничения связаны с проведением велосипедных гонок Tour de Ribas и Odesa Grand-Prix, которые будут проходить в эти дни.

Сообщение мэрии. Фото: скриншот новости горсовета

