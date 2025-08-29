В Одесі змінять рух транспорту під час велогонок - яким чином та з якою метою

В Одесі на вихідні змінять рух транспорту —причини
Дата публікації: 29 серпня 2025 17:31
Велогонка в Одесі. Фото: Одеська міська рада
В Одесі 30 та 31 серпня 2025 року відбудуться велогонки Tour de Ribas та Odesa Grand-Prix. У зв'язку зі змаганнями у ці дні з 09:30 до 12.30 буде змінено автобусу № 11.
Про це повідомляє Одеська мерія.
Зміни у русі транспорту
В Одесі вносяться тимчасові зміни до схем руху міського громадського транспорту. Вони будуть діяти з з 09:30 до 12.30 30-31 серпня.
Автобусний маршрут № 11 у цей період буде ходити:
- у напрямку руху до 6-го км Овідіопольської дороги — від вул. Ольги Благовидової (вул. Кострова) на вул. Центральний аеропорт, вул. Святослава Ріхтера, вул. Житомирську, Овідіопольську дорогу і далі за маршрутом;
- у напрямку руху до вул. Сім’ї Глодан (вул. Ільфа і Петрова) — від Овідіопольської дороги на вул. Святослава Ріхтера, вул. Центральний аеропорт, вул. Ольги Благовидової (вул. Кострова) і далі за маршрутом.
Обмеження пов'язані із проведенням велосипедних гонок Tour de Ribas та Odesa Grand-Prix, які будуть проходити у ці дні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі не вистачає водії громадського транспорту. А також про зміни у русі авто через ремонт естакади.
