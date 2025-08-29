Відео
Головна Одеса В Одесі на вихідні змінять рух транспорту —причини

В Одесі на вихідні змінять рух транспорту —причини

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 17:31
В Одесі змінять рух транспорту під час велогонок - яким чином та з якою метою
Велогонка в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі 30 та 31 серпня 2025 року відбудуться велогонки Tour de Ribas та Odesa Grand-Prix. У зв'язку зі змаганнями у ці дні з 09:30 до 12.30 буде змінено автобусу № 11.

Про це повідомляє Одеська мерія.

Читайте також:

Зміни у русі транспорту

В Одесі вносяться тимчасові зміни до схем руху міського громадського транспорту. Вони будуть діяти з з  09:30 до 12.30 30-31 серпня.

Автобусний маршрут № 11 у цей період буде ходити:

  • у напрямку руху до 6-го км Овідіопольської дороги — від вул. Ольги Благовидової (вул. Кострова) на вул. Центральний аеропорт, вул. Святослава Ріхтера, вул. Житомирську, Овідіопольську дорогу і далі за маршрутом;
  • у напрямку руху до вул. Сім’ї Глодан (вул. Ільфа і Петрова) — від Овідіопольської дороги на вул. Святослава Ріхтера, вул. Центральний аеропорт, вул. Ольги Благовидової (вул. Кострова) і далі за маршрутом.

Обмеження пов'язані із проведенням велосипедних гонок Tour de Ribas та Odesa Grand-Prix, які будуть проходити у ці дні.

None - фото 1
Повідомлення мерії. Фото: скріншот новини міськради

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі не вистачає водії громадського транспорту. А також про зміни у русі авто через ремонт естакади.

Одеса дороги Новини Одеси Велоперегони громадський транспорт
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
