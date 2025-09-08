Одеса під ризиком енергопостачання, але резерви достатні

Одеса та Київ — два найбільш вразливі регіони щодо енергопостачання. Проте система достатньо захищена, а відключення електрики та тепла під контролем. Україна має резерви бензину, дизеля та газу, а алгоритми аварійного відновлення відпрацьовані до годин.

Про це в інтерв'ю РБК-Ураїна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Реклама

Читайте також:

У зоні ризику

Харченко пояснив, що Україна має унікальну децентралізовану систему енергопостачання. Завдяки допомозі Європи — можна імпортувати все необхідне практично з будь-якої країни — з Америки, з Близького Сходу.

Водночас Харченко виділив Одесу та Київ як найбільш дефіцитні енергорегіони. Однак зауважив, що Україна готова до опалювального сезону: накопичення газу йде за графіком, запасів вугілля достатньо, а ключові елементи тепло- і водопостачання мають резервне живлення.

"Є ризики регіональних атак, коли противник намагається максимально нашкодити конкретному місту. Але з наявними резервами та міжнародною підтримкою відключення не тривають довго. Відновлення відбувається за години, тоді як на початку війни це займало добу", — підсумував він.

Нагадаємо, ми писали про те, які країни виробляють найбільше електроенергії. Також ми повідомляли про те, які ціни на опалення чекають одеситів.