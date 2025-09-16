Миколаїв готовий до опалювального сезону на 93% – Кім

Опалювальний сезон на Миколаївщині — чи буде взимку тепло
Миколаївщина вже майже завершила підготовку до опалювального сезону. Роботи йдуть швидше, ніж планували. Водночас головним завданням залишається запуск резервних котелень, які мають захистити місто від холодів у разі ворожих атак на ТЕЦ.
Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Опалювальний сезон
Віталій Кім зазначив, що область активно працює над диверсифікацією системи теплопостачання. Уряд виділив понад мільярд гривень на будівництво блочномодульних котелень, які дозволять підтримувати опалення навіть у випадку пошкодження основної ТЕЦ.
"У нас по плану йде трохи навіть швидше. У нас 93%. Для нас основним зараз викликом є встигнути до опалювального сезону завершити проєкт по диверсифікації опалення міста Миколаєва", — сказав Віталій Кім.
Він додав, що електрика та газ у регіоні захищені та диверсифіковані. Також діють державні програми із забезпечення дровами. За словами Кіма, область уже має трирічний досвід проходження зими в умовах війни, тому цього разу підготовка відчутно краща.
"Ми розуміємо, що основна проблема для нашого регіону — це саме інфраструктура та проходження опалювального сезону", — додав він.
