Опалювальний сезон 2025 в Одесі — чи буде тепло взимку

Війна, обстріли критичної інфраструктури та зношеність комунікацій роблять підготовку до зими для Одеси надважливим викликом. Від роботи тепломереж і ТЕЦ залежить комфорт і безпека сотень тисяч людей. Проте цього року процес підготовки йде повільно, а ризики залишаються високими.

Про стан теплопостачання та перспективи зимівлі журналісти Новини.LIVE поговорили з ексвіцемером Одеси Дмитром Жеманом.

Підготовка до опалювального сезону

Ще в серпні в місті мали розпочати активну підготовку до зими. Для цього створюють спеціальні штаби, що координують перевірку будинків, стану мереж та випробування систем. Але реальна ситуація виглядає не надто оптимістично: графік робіт відстає. Це може позначитися на стабільності опалення вже з перших холодів.

"До 1 вересня усі будинки вже мали бути готові до опалювального сезону. Наскільки мені відомо, в ЖКС та в керівних компаніях ця робота ще майже не розпочиналась. І найголовніше, що вже мали б бути випробування. Воно було, як мені відомо, лише одне, а не два", — пояснює ексвіцемер Одеси Дмитро Жеман.

Ексвіцемер Одеси Дмитро Жеман про підготовку до опалювального сезону. Фото: Новини.LIVE

Такі збої у підготовці означають, що мешканці міста ризикують зіткнутися з перебоями тепла на старті сезону. Якщо ж зима виявиться суворою, наслідки відчують усі — від багатоповерхівок у центрі до віддалених районів. І хоча подібні проблеми повторюються з року в рік, цього разу вони накладаються ще й на воєнні ризики.

Зношені тепломережі

Теплові комунікації Одеси зношені, і ця проблема накопичується десятиліттями. За словами фахівців, без системної модернізації ситуація лише погіршуватиметься. Навіть у відносно теплі зими проривів на мережах рахують сотнями.

"Проривів не буде декілька, їх будуть сотні. Завжди так, бо це не питання сьогоднішнього року. Але я не чув, що в цьому році десь системно велися роботи з заміни комунікацій. А це необхідно робити. В нас є схема теплопостачання міста, і там є суттєві зауваження. Якщо їх не виконувати, кожна зима показуватиме лише погіршення ситуації", — наголошує експерт.

Ексвіцемер Одеси Дмитро Жеман про зношеність тепломереж Одеси. Фото: Новини.LIVE

Ця тенденція створює загрозу не лише для комфорту мешканців, а й для безпеки міста. Адже відсутність тепла під час воєнних дій — це серйозний удар по стійкості тилу. Фахівці наголошують, що без системних інвестицій у мережі Одеса щороку зустрічатиме зиму у гіршому стані, ніж попереднього разу.

Одеська ТЕЦ

Центральна частина міста залежить від роботи Одеської ТЕЦ. Проте стан об'єкта викликає занепокоєння. ТЕЦ збудована майже сто років тому і давно вичерпала свій ресурс. Утім, навантаження на неї зростає, адже саме вона обслуговує густонаселені райони.

"Ми взагалі маємо зменшувати щороку навантаження на Одеську ТЕЦ, бо вона не стає молодшою та сучаснішою. А навантаження на центр міста з кожним роком зростає. Тому я завжди казав: потрібно системно відходити від центрального опалення. Бо ТЕЦ — це ахіллесова п’ята нашого міста", — зазначає ексвіцемер Одеси Дмитро Жеман.

Одеська теплоелектроцентраль. Фото: Одеська міська рада

Йдеться не лише про модернізацію, а й про поступовий перехід до децентралізованих систем. Індивідуальні котельні та альтернативні джерела тепла могли б зняти критичне навантаження. Проте такі проєкти потребують значних коштів і часу, а головне — політичної волі на місцевому рівні.

Енергетична безпека

Питання теплопостачання тісно пов’язане з іншими викликами. Влітку Одеса вже пережила ситуацію, коли місто залишилося без води на два дні. Тому фахівці наголошують: потрібно розвивати альтернативні джерела енергопостачання, водопостачання та тепла. Це має стати стратегією номер один для міст прифронтової України.

"Ми маємо турбуватися про децентралізацію нашого опалення та енергопостачання. Це важливі питання, які місто має ставити перед собою вже сьогодні. Якщо в нас майже 40% опалення залежить від ТЕЦ, якій майже 100 років, то це величезний ризик. Потрібно знімати навантаження на центральне опалення — крок за кроком, системно. Інакше з кожним роком ми лише погіршуватимемо ситуацію", — підсумовує ексвіцемер Одеси Дмитро Жеман.

Ексвіцемер Одеси Дмитро Жеман про енергетичну безпеку. Фото: Новини.LIVE

Навіть якщо зиму вдасться пройти без серйозних катастроф, це не означає вирішення проблеми. Для міста стратегічно важливо готуватися до децентралізації теплопостачання і поступового переходу на сучасні технології. Адже в умовах війни питання енергетичної безпеки стає не просто комунальним, а національним.

