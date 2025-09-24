Видео
Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донетчине
Одесса В Одессе запустят две когенерационные установки — когда

В Одессе запустят две когенерационные установки — когда

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 13:47
В Одессе подключат когенерационную электростанцию за 32 млн грн
Когенерационная установка. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе планируют подключить новую когенерационную станцию, которая должна сделать энергоснабжение более надежным. На проект потратят более 30 миллионов гривен.

Соответствующее решение приняли сегодня, 24 сентября, на сессии городского совета.

Читайте также:

Новая электростанция

Депутаты Одесского горсовета утвердили инвестиционную программу на 2025-2026 годы для КП "Теплоснабжение города Одессы". Она предусматривает модернизацию теплосети и сооружение электростанции на базе когенерационных установок. Планируется установить две новые установки с электрической мощностью по 3,3 МВт и тепловой по 3,5 МВт каждая. Они обеспечат город 6,6 МВт электричества и 7 МВт тепла.

Запустить систему планируют в январе 2026 года на РК "Северная-2". Программа охватывает все этапы - от разработки проекта до запуска генерации. Основная выгода - экономия топлива при производстве тепла и дополнительная прибыль от продажи электроэнергии. На реализацию выделят более 32 миллионов гривен. Из них 22,2 миллиона — это амортизационные отчисления из тарифов на отопление, остальное — прибыль предприятия.

Часть депутатов интересовалась, нельзя ли было сэкономить на закупке газа. Также звучали вопросы о работе установок в летний период. Руководство предприятия объяснило, что станция будет генерировать электроэнергию и в межсезонье, а все экологические разрешения уже получены. За программу проголосовали 38 депутатов, восемь воздержались.

Напомним, мы писали, что в Одесской мэрии отчитались о подготовке к отопительному сезону. также мы сообщали, что КП "Теплоснабжение города Одессы" оштрафовали на 7 миллионов.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
