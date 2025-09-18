Подготовка Одессы к отопительному сезону 2025 года

Дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе завершаются подготовительные работы к осенне-зимнему периоду. Коммунальные службы уже почти готовы к началу отопительного сезона. В городе полностью подготовили котельные, осталось выполнить финальные регламентные работы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Что сделано

Во время совещания с мэром Одессы руководители предприятий критической инфраструктуры, которые отвечают за тепло, воду, газ и электричество отчитались об объемах выполненных работ. По их словам, подготовка уже почти завершена.

В городе полностью подготовили котельные, осталось выполнить финальные регламентные работы. Установлено 11 когенерационных машин, еще шесть ожидают до конца года от международных партнеров. До завершения года планируется доставка еще шести новых агрегатов в соответствии с утвержденным международными партнерами графиком. Образовательные и медицинские учреждения обеспечены альтернативными источниками энергии. Медицинские и образовательные учреждения обеспечили резервными источниками энергоснабжения. Специалисты ДТЭК создали аварийный запас материалов и план реагирования на возможные атаки по энергосистеме. А запасов газа хватит для стабильного прохождения зимы.

"Впереди еще одна непростая зима. Мы все понимаем, в каких условиях придется ее встречать. Но мы уже доказали, что можем выстоять — выстояли тогда, выстоим и сейчас!" — подчеркнул мэр Одессы.

