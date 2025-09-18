Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отопительный сезон — в Одесской мэрии отчитались о подготовке

Отопительный сезон — в Одесской мэрии отчитались о подготовке

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 16:01
Подготовка Одессы к отопительному сезону 2025 года
Дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе завершаются подготовительные работы к осенне-зимнему периоду. Коммунальные службы уже почти готовы к началу отопительного сезона. В городе полностью подготовили котельные, осталось выполнить финальные регламентные работы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Что сделано

Во время совещания с мэром Одессы руководители предприятий критической инфраструктуры, которые отвечают за тепло, воду, газ и электричество отчитались об объемах выполненных работ. По их словам, подготовка уже почти завершена.

В городе полностью подготовили котельные, осталось выполнить финальные регламентные работы. Установлено 11 когенерационных машин, еще шесть ожидают до конца года от международных партнеров. До завершения года планируется доставка еще шести новых агрегатов в соответствии с утвержденным международными партнерами графиком. Образовательные и медицинские учреждения обеспечены альтернативными источниками энергии. Медицинские и образовательные учреждения обеспечили резервными источниками энергоснабжения. Специалисты ДТЭК создали аварийный запас материалов и план реагирования на возможные атаки по энергосистеме. А запасов газа хватит для стабильного прохождения зимы.

"Впереди еще одна непростая зима. Мы все понимаем, в каких условиях придется ее встречать. Но мы уже доказали, что можем выстоять — выстояли тогда, выстоим и сейчас!" — подчеркнул мэр Одессы.

Напомним, мы писали, что КП "Теплоснабжение города Одессы" оштрафовали на 7 миллионов гривен. Также мы сообщали о том, готова ли Николаевщина к отопительному сезону.

Одесса отопительный сезон теплосеть Одесская область Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации