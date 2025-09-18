Підготовка Одеси до опалювального сезону 2025

Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі завершуються підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду. Комунальні служби вже майже готові до початку опалювального сезону. У місті повністю підготували котельні, залишилося виконати фінальні регламентні роботи.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Що зроблено

Під час наради з мером Одеси керівники підприємств критичної інфраструктури, які відповідають за тепло, воду, газ та електрику прозвітували про обсяги виконаних робіт. За їхніми словами, підготовка вже майже завершена.

У місті повністю підготували котельні, залишилося виконати фінальні регламентні роботи. Встановлено 11 когенераційних машин, ще шість очікують до кінця року від міжнародних партнерів. До завершення року планується доставка ще шести нових агрегатів відповідно до затвердженого міжнародними партнерами графіка. Освітні та медичні установи забезпечені альтернативними джерелами енергії. Медичні й освітні заклади забезпечили резервними джерелами енергопостачання. Фахівці ДТЕК створили аварійний запас матеріалів і план реагування на можливі атаки по енергосистемі. А запасів газу вистачить для стабільного проходження зими.

"Попереду ще одна непроста зима. Ми всі розуміємо, у яких умовах доведеться її зустрічати. Але ми вже довели, що можемо вистояти — вистояли тоді, вистоїмо й зараз!" — наголосив мер Одеси.

