Опалювальний сезон у Миколаєві 2025: готовність і проблеми

В Миколаївській області підготовка до опалювального сезону майже добігла кінця. У самому обласному центрі завершуються останні роботи на кількох котельнях, а також встановлюють резервні джерела тепла на випадок атак. Попри кадрові труднощі — зиму місто зустріне з теплом.

Про це в ефірі День.LIVE розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Підготовка до опалювального сезону

За словами очільника Миколаївської ОВА, станом на кінець вересня готовність до опалювального сезону становить понад 95%. Зараз завершуються роботи на восьми котельнях, їх мають здати до 15 жовтня. Крім основних потужностей, у місті встановлюють резервні джерела живлення. Додаткове обладнання зможе підтримати подачу тепла навіть у разі ворожих ударів по інфраструктурі. У 2022 році Миколаїв пережив лише один серйозний випадок відключення тепла, коли ракети пошкодили ТЕЦ, і понад 100 тисяч людей залишилися без опалення на дві доби.

"Навіть при атаках росіян тепло в місті буде. Ми також готові допомогти жителям прилеглих територій, якщо там виникнуть складнощі", — зазначив Кім.

Нестача працівників

Щодо проблем із кадрами, то, за словами Віталія Кіма, вони пов’язані не стільки з мобілізацією, скільки з відтоком спеціалістів у більш безпечні регіони. На підприємствах відчувається нестача слюсарів, зварників та інших кваліфікованих працівників. Частково ситуацію рятує навчання жінок чоловічим професіям, зокрема водіїв і технічних спеціалістів. Він запевняє, що попри всі труднощі, у Миколаєві взимку тепло буде.

"Однією з головних проблем Миколаївщини є відсутність кваліфікованих кадрів. Багато фахівців виїжджають у більш безпечні регіони й знаходять там роботу. Це не пов’язано з мобілізацією, а з безпековою ситуацією. На жаль, відтік інтелектуального потенціалу триває, і це велика проблема", — підсумував очільник ОВА.

