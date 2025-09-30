Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Загроза для півдня — РФ почала запускати нові дрони

Загроза для півдня — РФ почала запускати нові дрони

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 15:43
FPV-дрони атакують Миколаївщину щодня — Віталій Кім
Пошкоджений юізнес центр у Миколаєві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Миколаївщині три громади перебувають під постійними атаками FPV-дронів. Напередодні російські війська сім разів обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено приватні будинки, але, на щастя, без постраждалих.

Про це в ефірі День.LIVE розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Реклама
Читайте також:

Загроза FPV

Віталій Кім зазначив, що у ніч на 30 вересня ворог здійснив сім атак FPV-дронами по Очаківській громаді. Унаслідок одного з ударів у місті Очаків пошкоджено два житлові будинки. Постраждалих серед мирних мешканців не зафіксовано. Крім Очаківської, під прицілом дронів опинилися й Парутінська та Галицинівська громади. Обстріли відбуваються майже щодня, що створює постійну загрозу для місцевих жителів.

"FPV-дрони зараз дістають до трьох громад, і це відбувається майже щодня. Але ситуація під контролем — наші сили оборони не дозволяють ворогу розгортати тут повноцінні обстріли", — додав Кім.

Також зафіксовано застосування нового типу ворожих дронів — на оптоволокні. Незважаючи на небезпеку, сили оборони України тримають ситуацію під контролем і не дозволяють окупантам нарощувати інтенсивність атак.

"Наші сили оборони не дозволяють розгортати тут повноцінно свої збройні сили окупантам, для того, щоб вони підвищували рівень обстрілів. Це відбувається протягом року. І, дякуючи нашим силам оборони, ми відчуваємо себе в безпеці", — підсумував Кім.

Нагадаємо, ми писали, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який хотів продати артсистеми до кораблів. Також ми повідомляли, що Миколаївська область отримала допомогу від Данії.

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область Віталій Кім Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації