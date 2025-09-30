FPV-дрони атакують Миколаївщину щодня — Віталій Кім

Пошкоджений юізнес центр у Миколаєві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Миколаївщині три громади перебувають під постійними атаками FPV-дронів. Напередодні російські війська сім разів обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено приватні будинки, але, на щастя, без постраждалих.

Про це в ефірі День.LIVE розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Загроза FPV

Віталій Кім зазначив, що у ніч на 30 вересня ворог здійснив сім атак FPV-дронами по Очаківській громаді. Унаслідок одного з ударів у місті Очаків пошкоджено два житлові будинки. Постраждалих серед мирних мешканців не зафіксовано. Крім Очаківської, під прицілом дронів опинилися й Парутінська та Галицинівська громади. Обстріли відбуваються майже щодня, що створює постійну загрозу для місцевих жителів.

"FPV-дрони зараз дістають до трьох громад, і це відбувається майже щодня. Але ситуація під контролем — наші сили оборони не дозволяють ворогу розгортати тут повноцінні обстріли", — додав Кім.

Також зафіксовано застосування нового типу ворожих дронів — на оптоволокні. Незважаючи на небезпеку, сили оборони України тримають ситуацію під контролем і не дозволяють окупантам нарощувати інтенсивність атак.

"Наші сили оборони не дозволяють розгортати тут повноцінно свої збройні сили окупантам, для того, щоб вони підвищували рівень обстрілів. Це відбувається протягом року. І, дякуючи нашим силам оборони, ми відчуваємо себе в безпеці", — підсумував Кім.

