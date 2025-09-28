Відео
Атака РФ на Київ — кількість загиблих зросла
Головна Одеса Обстріл Одещини — з'явились перші фото та відео наслідків

Обстріл Одещини — з'явились перші фото та відео наслідків

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 09:08
Атака дронами на винзавод у Білгород-Дністровському: відео
Вночі дрони РФ вдарили по винзаводу на Одещині. Фото: ДСНС

У ніч проти 28 вересня російські дрони атакували Одещину. Під удар потрапив винзавод, де зруйновано цех і склад готової продукції. Пожежу гасили десятки рятувальників.

Про це у неділю, 28 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області. 

Читайте також:

Обстріл Одещини

За інформацією рятувальників, пів сотні працівників, які перебували на підприємстві встигли сховатися в укриття, і ніхто не постраждав.
Пожежа, яка виникла після влучання, охопила виробничі приміщення. Для ліквідації вогню залучили 6 одиниць техніки та 27 рятувальників ДСНС, а також місцеві пожежні команди — ще 2 машини та 4 працівників. Полум’я вдалося загасити.

Рятувальник на місці пожежі
Обстріл Одещини 28.09.2025. Фото: ДСНС

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, під ударом опинився винзавод у Білгород-Дністровському. Там знищені виробничий цех та склад готової продукції. Дах та вікна сусіднього приватного будинку також зазнали пошкоджень.

Горить винзавод
Обстріл винзаводу на Одещині 28.09.2025. Фото: ДСНС

Білгород-Дністровська прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють прокурори, поліція та співробітники СБУ.

Горить продукція винзаводу
Під час атаки на Одещину 28.09.2025 зайнялась продукція винзаводу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня російські окупанти масовано атакували Запоріжжя, є руйнування та постраждалі. Також російські війська завдали удару по Києву, загинуло щонайменше троє цивільних, серед них і дитина.

Одеса пожежа Одеська область обстріли Новини Одеси дрони
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
