Атака дронами на винзавод у Білгород-Дністровському: відео

Вночі дрони РФ вдарили по винзаводу на Одещині. Фото: ДСНС

У ніч проти 28 вересня російські дрони атакували Одещину. Під удар потрапив винзавод, де зруйновано цех і склад готової продукції. Пожежу гасили десятки рятувальників.

Про це у неділю, 28 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Обстріл Одещини

За інформацією рятувальників, пів сотні працівників, які перебували на підприємстві встигли сховатися в укриття, і ніхто не постраждав.

Пожежа, яка виникла після влучання, охопила виробничі приміщення. Для ліквідації вогню залучили 6 одиниць техніки та 27 рятувальників ДСНС, а також місцеві пожежні команди — ще 2 машини та 4 працівників. Полум’я вдалося загасити.

Обстріл Одещини 28.09.2025. Фото: ДСНС

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, під ударом опинився винзавод у Білгород-Дністровському. Там знищені виробничий цех та склад готової продукції. Дах та вікна сусіднього приватного будинку також зазнали пошкоджень.

Обстріл винзаводу на Одещині 28.09.2025. Фото: ДСНС

Білгород-Дністровська прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють прокурори, поліція та співробітники СБУ.

Під час атаки на Одещину 28.09.2025 зайнялась продукція винзаводу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня російські окупанти масовано атакували Запоріжжя, є руйнування та постраждалі. Також російські війська завдали удару по Києву, загинуло щонайменше троє цивільних, серед них і дитина.